Solar Orbiter: Technologie aus Österreich schützt gegen Hitze der Sonne

Am kommenden Sonntag wird die Raumsonde Solar Orbiter laut Plan an Bord einer Atlas-V-Rakete in den Weltraum gebracht. Innerhalb von zwei Jahren soll sie auf eine Umlaufbahn um die Sonne einschwenken, die an ihrem nähesten Punkt nur 42 Millionen Kilometer an dem Stern vorbeiführt. Das entspricht einem Viertel der Distanz zwischen Sonne und Erde. Der Solar Orbiter wird an dem Punkt enormer Hitze und Strahlung ausgesetzt sein. Beim Schutz der Bordinstrumente hilft Technologie aus Österreich.

Haardünn

Die österreichische Niederlassung des Schweizer Unternehmens RUAG Space gilt als Spezialist für Thermalisolationen. Zahlreiche Satelliten, Sonden und Raketen sind mit speziellen Isolierfolien ummantelt, die im niederösterreichischen Berndorf hergestellt werden. Der Solar Orbiter etwa weist eine Ummantelung auf, die aus mindestens 20 Schichten metallbedampfter Kunststofffolien besteht. Sie schützt die Bordinstrumente vor Kälte bis zum absoluten Nullpunkt (minus 273 Grad Celsius) und Hitze bis zu 300 Grad Celsius.

"Die einzelnen Folien sind teilweise dünner als ein Haar", erklärt Christian Thalmayr von RUAG Space der futurezone. "Gemeinsam entfalten sie jedoch eine Isolierwirkung wie meterdicke Ziegelmauern." Die Thermalisolation müsse so leicht wie möglich sein, "denn jedes Gramm mehr, das man ins All schickt, kostet Geld."