Experimentelles iPhone aus Elektroschrott gerettet

Der äußerst seltene Prototyp gibt spannende Einblicke in die Entwicklungsarbeit von Apple.

Ein solches experimentelles iPhone ist nun aufgetaucht. Der YouTube-Kanel AppleDemoYT zeigt es in einem Video:

Laut der Seriennummer wurde das Gerät zwischen dem Marktstart des iPhone 13 und des iPhone 14 produziert - also zwischen September 2021 und September 2022. Der Codename lautet Vesica Piscis .

Der Prototyp ermöglicht seltene Einblicke in die Entwicklungsarbeit von Apple. Er zeigt, wie der iPhone-Hersteller neue Funktionen testet , sie zunächst wieder verwirft und erst Jahre später tatsächlich in ein fertiges Produkt einführt.

Diese virtuellen Tasten erinnern ganz stark an den Capture-Button der aktuellen iPhone-16-Modelle. Diese Taste lässt sich zwar drücken, kann aber durch Touchgesten weitere Funktionen ausführen.

Reduziertes Innenleben

Das Innenleben des iPhone ist extrem reduziert. Viele Komponenten sind wie die Kamera lediglich Dummies. Auch die Verkabelung zwischen den Einzelteilen und der Platine ist minimal. Es führen nur Kabel zu den Tasten, zum Ladeanschluss und dem Display.

Wird das Gerät eingeschaltet, erscheint eine Nachricht, die besagt, dass die Initialisierung des Mikrocontrollers abgeschlossen wurde: "MCU Init Done". Wird das iPhone mit einem Mac verbunden, wird nur "Bender" angezeigt, was möglicherweise eine Referenz an die Zeichentrickserie Futurama ist. Auf Eingaben reagiert das Gerät nicht.

