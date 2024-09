Warum es sich lohnen könnte, auf das übernächste iPhone zu warten

Bei den Apple-Handys kündigen sich für das kommende Jahr größere Neuerungen an.

Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass es sich durchaus lohnen könnte, mit dem Kauf eines neuen iPhones noch zuzuwarten. Kommendes Jahr soll es nämlich gleich einige größere Neuerungen bei den Apple-Handys geben.

Am Montag stellt Apple das neue iPhone vor. Stimmen die Gerüchte, dann bahnt sich keine Revolution an. Vielmehr wird es beim iPhone 16 zahlreiche kleinere Neuerungen geben - etwa ein größeres und besseres Display sowie eine hochwertigere Kamera .

So könnte das nächste iPhone SE aussehen

Günstigeres iPhone mit Face ID

Das iPhone SE soll beispielsweise mit einem größeren OLED-Screen kommen. Damit verabschiedet Apple die LCD-Bildschirme von seinen iPhones komplett und setzt bei den künftigen Mobiltelefonen ausschließlich auf OLED.

Einen Fingerprintsensor soll das kommende iPhone SE nicht haben. Stattdessen werden die Sensoren für die Face ID im Bildschirm unterkommen. Ob es einen Balken-Notch oder ein Dynamic-Island geben wird, ist noch unklar. Tendenziell wird aber von einem Balken-Notch augegangen.

Super-dünnes iPhone im Anmarsch

Wer noch ein bisschen länger warten kann, könnte sich eventuell noch das iPhone 17 ansehen. Es soll im Herbst 2025 vorgestellt werden und ein völlig neues Modell beinhalten. Auch die Neuerungen bei den üblichen Modellen sollen bei der nächsten Generation mehr zum Tragen kommen.

Gerüchten zufolge arbeitet Apple nämlich an einem super-dünnen und extra-leichten iPhone. Bezeichnet wird ein solches Gerät als iPhone 17 Air oder iPhone 17 Slim. Es soll das Plus-Modell ersetzen, dessen Verkaufszahlen nie so richtig in Fahrt gekommen sind.

