iOS 18 Beta: Alle neuen Funktionen ausprobiert

Zahlreiche neue Features kommen mit iOS 18 auf die iPhones: Von Revolution für den Homescreen bis zum neuen Control Center.

Auch wenn die KI-Funktionen noch nicht zur Verfügung stehen, beinhaltet die Beta-Version bereits eine Vielzahl an Neuerungen.

Anfang der Woche hat Apple auf der WWDC-Keynote die kommenden Software-Versionen für seine Geräte präsentiert. Im Mittelpunkt stand dabei das KI-Modell Apple Intelligence, das sich über alle Betriebssysteme und Apps erstreckt. ➤ Mehr lesen: So könnt ihr die iOS 18 Beta auf eurem iPhone installieren Aber auch abseits davon kommen auf die Apple-Geräte zahlreiche Neuerungen zu. Mit iOS 18 gibt es etwa tiefgreifende Änderungen für Homescreen und Control Center sowie eine Vielzahl kleinerer aber nicht unbedeutender Updates. Neue Funktionen Die fertigen Versionen des mobilen Betriebssystems werden zwar erst im Herbst zeitgleich mit den neuen iPhones erscheinen, die Beta-Version kann man jedoch bereits ausprobieren. Bis zum iOS-18-Release kann sich allerdings noch viel verändern. So könnten Features hinzukommen oder wieder gestrichen werden. Ich habe mir die iOS 18 Beta für das iPhone besorgt und all die neuen Funktionen ausprobiert. Die KI-Features sind übrigens noch nicht verfügbar und werden erst im Herbst kommen. ➤ Mehr lesen: So wechselt man von iOS 18 Beta zurück auf iOS 17

Homescreen: App-Icons platzieren Es ist eigentlich ziemlich unverständlich, dass es bislang nicht möglich war, die Icons der Apps frei zu platzieren. Das macht das Organisieren und Ordnen des iPhone-Homescreens zu einer mühsamen Aufgabe. Mit iOS 18 können die App-Icons nun endlich an jeden beliebigen Platz auf dem Starbildschirm hinterlegt werden. ➤ Mehr lesen: Nur 2 iPhones bekommen Apples neue KI-Funktionen

Homescreen: App-Icons platzieren © Florian Christof / Screenshot

Homescreen: App-Icons zu Widgets machen In der Beta-Preview zu iOS 18 ist es auch möglich, aus einem App-Icon direkt ein Widget zu machen. Dafür hält man das Icon länger gedrückt, bis das Pop-up-Menü erscheint. Dort kann man auswählen, welche Größe das Widget der App haben soll. Verschieben sich durch ein Widgets die anderen App-Icons, springen sie an ihren ursprünglichen Platz zurück, sobald man aus dem Widget wieder ein Icon macht. Das ist mehr als praktisch, weil dadurch nicht unabsichtlich eine Unordnung entsteht. ➤ Mehr lesen: Diese KI-Features kommen mit iOS 18 auf die iPhones

Homescreen: App-Icons zu Widgets machen © Florian Christof / Screenshot

Homescreen: Dark Mode für App-Icons Die App-Icons am Startbildschirm wechseln nun in einen dunklen Farbton, wenn der Dark Mode auf Systemebene aktiviert wird. Die Farbgestaltung der Icons wirkt dabei sehr stimmig und passend. Schade ist, dass derweil lediglich die Icons der Apple-Apps einen Dark Mode haben. ➤ Mehr lesen: Apple WWDC 2024: 6 Dinge, die ihr aus der Keynote wissen müsst

Homescreen: Dark Mode für App-Icons © Florian Christof / Screenshot

Homescreen: App-Icons lassen sich beliebig einfärben Wer seinem Homescreen eine persönliche Note verleihen möchte, kann die App-Icons überhaupt gleich in eine beliebige Farbe tauchen. Diese Funktion wirkt sich auf alle App-Icons aus. Am besten wirken die eingefärbten Icons und Widgets dann, wenn sie farblich auf das Wallpaper abgestimmt sind. ➤ Mehr lesen: Samsung Galaxy S24 im Test: So schlägt sich das KI-Handy

Homescreen: App-Icons lassen sich beliebig einfärben © Florian Christof / Screenshot

Control Center lässt sich personalisieren Ein tiefgreifendes Update erhält das Kontrollzentrum. Es ist nicht nur das Design leicht überarbeitet worden, es lässt sich jetzt komplett individuell gestalten. Apple stellt zahlreiche Shortcuts zu Apps und Features zur Verfügung, die im Control Center frei platziert werden können. Wischt man im Kontrollzentrum von unten nach oben, wird außerdem die aktuelle Medienwiedergabe angezeigt. Mit weiteren Swipes lassen sich weitere Seiten im Kontrollzentrum erstellen. Im Control Center können damit deutlich mehr praktische Funktionen beziehungsweise Shortcuts hinterlegt werden. Dem kann man wohl nicht abgeneigt sein. ➤ Mehr lesen: iPad Pro 2024 im Test: Tablet mit Wow-Effekt und einem Fragezeichen

Control Center lässt sich personalisieren © Florian Christof / Screenshot

Lockscreen: Shortcuts können frei gewählt werden Eine kleine aber feine Änderung gibt es für den Lockscreen. Standardmäßig werden dort in den unteren Ecken Schnellstartsymbole für die Taschenlampe und die Kamera angezeigt. Unter iOS 18 lassen sich diese beiden Plätze frei belegen. So kann beispielsweise dort ein Shortcut zur Shazaam-App, zum Timer oder Apple Home platziert werden. ➤ Mehr lesen: iPad Air 13 Zoll im Test: Was die günstige Alternative zum Pro kann

Lockscreen: Shortcuts können frei gewählt werden © Florian Christof / Screenshot

Die neue Passwort-App Mit iOS 18 bekommen iPhone-User*innen einen vollständigen Passwort-Manager von Apple als eigene App geliefert. In der neuen Passwort-App sind sämtliche Passwörter für Online-Dienste und für WLAN-Netzwerke sowie die Passkeys hinterlegt. Angezeigt werden ebenso kompromittierte Passwörter. Der Zugriff auf die Passwort-App erfolgt immer erst nach Überprüfung durch die FaceID. Lastpass und andere Passwort-Manager werden sich nicht über die neue Apple-App freuen. Es gibt nämlich kaum mehr einen Grund, einen externen und möglicherweise kostenpflichtigen Passwort-Manager zu verwenden. ➤ Mehr lesen: Warum die Gemini-KI keine Google-Suche ist

Die neue Passwort-App © Florian Christof / Screenshot

Apps mittels FaceID absperren Die FaceID-Sicherheitseinstellung lässt sich künftig auf alle Apps anwenden. Dafür muss man lediglich das entsprechende App-Icon lange gedrückt halten und das Security-Feature im Pop-up-Menü auswählen. Dann ist die App vor fremden Zugriffen per FaceID abgesichert. ➤ Mehr lesen: iOS 18 soll einzelne Apps mit Face ID schützen können

Apps mittels FaceID absperren © Florian Christof / Screenshot

Fitness-App bekommt Widgets Die Widgets in der leicht überarbeiteten Fitness-App lassen sich unter iOS 18 selbständig wählen und platzieren. Außerdem gibt es neue Widgets, die beispielsweise die wöchentlichen Lauftrainings oder Schritte zusammenfassen.

Fitness-App bekommt Widgets © Florian Christof / Screenshot

Foto-App im neuen Design Die Foto-App wird unter iOS 18 grundlegend überarbeitet. Deutlich aufgewertet werden dadurch automatisch generierte Foto-Kollektionen, Erinnerungen an bestimmte Ereignisse und thematische Alben. Diese Elemente werden auf dem Startbildschirm prominent angezeigt, die Anordnung kann detailliert personalisiert werden. Außerdem können Fotos effizienter nach Events, Datum und Personen gefiltert werden. Gleichzeitig wurde die Darstellung der Einzelbilder neu gestaltet. Der Look der einzelnen Elemente wirkt frisch, modern und übersichtlicher als bisher.

Foto-App im neuen Design © Florian Christof / Screenshot

Reminder werden in Kalender-App angezeigt Erstellt man künftig eine Erinnerung in der Reminder-App, dann wird dies auch in der Kalender-App angezeigt. All die Reminder werden dabei so behandelt, wie ein Kalender, den man ein- oder ausblenden kann. Das ist extrem praktisch, weil man dadurch einen besseren Überblick über Tasks, Erinnerungen und Kalendereinträge erhält.

Reminder werden in Kalender-App angezeigt © Florian Christof / Screenshot

Rechnen mit Handschrift Math Notes nennt Apple die Funktion mit der man in der Rechner-App handschriftliche Rechnungen, Formeln und Gleichungen ausrechnen lassen kann. Eine solche Handschrift-Rechnung wird übrigens gleich zu einer neuen Notiz in der Notiz-App. Auf dem iPhone macht dieses Feature kaum Sinn. Wirklich praktisch kann es etwa für Schüler*innen sein, wenn sie diese Funktion auf einem iPad per Stifteingabe nutzen.

Rechnen mit Handschrift © Florian Christof / Screenshot

Rechner wird zum Converter Noch praktischer als Math Notes ist die Tatsache, dass die Rechner-App einen umfangreichen Converter bekommt. Damit lassen sich Währungskurse und sämtliche Einheiten umrechnen - von Energie, Distanz und Leistung über Temperatur und Mengenangaben bis hin zu Datenmengen.

Rechner wird zum Converter © Florian Christof / Screenshot

Note-App bekommt Sprachmemos integriert Die Notizen-App erhält gleich mehrere neue Funktionen. Besonders praktisch ist, dass sich Sprachmemos in die Notizen integriert lassen. Audioaufzeichnungen können dabei direkt in einer Notiz gestartet werden. Und wenn man deutlich spricht, wird gleich ein Transkript geliefert. Das funktioniert derweil allerdings nur in englischer Sprache.

Note-App bekommt Sprachmemos integriert © Florian Christof / Screenshot

Note-App auch als Handschrift-Rechner Die Rechner- und die Notizen-App werden zum Teil ebenso verschränkt - mit Math-Notes-Funktion. Rechnet man in der Rechner-App per handschriftlicher Eingabe, wird daraus eine Notiz in der Notizen-App. Aber auch in der Notizen-App selbst wird eine Rechnung per handschriftlichem Gekritzel gelöst.

Note-App auch als Handschrift-Rechner © Florian Christof / Screenshot

Settings-App leicht überarbeitet Die einzelnen Einträge in der Settings-App wurden teilweise neu geordnet. Vollständig neu gestaltet wurde der Menüpunkt "Allgemein". Scrollt man in den Einstellungen ganz nach unten, sind dort nicht länger die einzelnen Apps aufgelistet. Stattdessen gibt es den Menüpunkt "Apps", hinter dem sich die Liste aller installierten Anwendungen befindet.

Settings-App leicht überarbeitet © Florian Christof / Screenshot

Nachrichten-App: Send Later In der Beta-Preview zu iOS kann in der Messages-App das neue Send-Later-Feature ausprobiert werden. Zu finden ist diese Funktion unter dem Plus-Symbol und einem weiteren Wischen von unten nach oben. Dann lässt sich der exakte Zeitpunkt festlegen, wann die Nachricht versendet werden soll.

Nachrichten-App: Send Later © Florian Christof / Screenshot

Telefon-App neue Ansicht Öffnet man die Telefon-App, wird man von einem neuen Design überrascht. Der Tab, in dem die kürzlich getätigten Telefonate aufgelistet sind, hat einen neuen Look erhalten, der frischer wirkt.

Neue Ansicht der Telefon-App © Florian Christof / Screenshot