Was vom iPhone in den nächsten Jahren zu erwarten ist

Faltbar, Slim, Air, SE und Ultra - worauf sich iPhone-User in den kommenden Jahren einstellen können.

Zunächst wird im September 2024 noch das iPhone 16 präsentiert. An ihm soll sich erneut zeigen, dass sich Apple in den vergangenen Jahren auf kaum Veränderungen und schon gar keine Experimente eingelassen hat.

Der bekannte und vor allem zuverlässige Apple-Insider Mark Gurman hat sich am Wochenende dennoch zu einer Prognose hinreißen lassen, die auf die nächsten iPhone-Generationen abzielt. Ab 2025 könnte es dann so richtig spannend werden.

Ein Blick in die Glaskugel ist bei Apple immer ein gewagter Ausblick . Ist ja der Technologiekonzern für seine Geheimnistuerei bekannt, der seine Pläne auch kurzfristig und schnell ändern kann.

Wer etwas Schickeres haben möchte, soll 2025 zum iPhone 17 Air greifen können, schreibt Gurman . Es soll wesentlich dünner sein, als die anderen iPhone-17-Modelle, weshalb auch so manches Mal die Bezeichnung iPhone 17 Slim angeführt wird.

Beim iPhone 16 soll das Plus-Modell ein letztes Mal ins Rennen geführt werden. Es war genauso ein Flop wie das kleinere iPhone Mini , dessen Nachfolge das iPhone Plus ab dem iPhone 14 angetreten ist.

Im Mittelpunkt der neuen iPhones werden aber ohnehin die KI-Funktionen von Apple Intelligence stehen. Welche AI-Features dadurch auf die Apple-Handys kommen werden und was man sich vom iPhone 16 im Detail erwarten darf, gibt es hier zu lesen .

Das iPhone 16 wird wieder in 4 verschiedenen Modellen angeboten werden. Optische Neuerungen wird es kaum geben - am ehesten noch beim Kamera-Setup der beiden Nicht-Pro-Modelle. Im Inneren werden die üblichen Upgrades bei Chip und Kamera erwartet.

Das Konzept des iPhone Air/Slim kommt in diesem X-Posting vor

Ein nächstes Ziel von Apple soll es sein, die Performance und die Ausstattung eines Pro-Modells in das ultradünne Gehäuse zu bekommen. Das sei aber nicht vor 2027 zu erwarten, schreibt der Apple-Kenner.

Das iPhone 17 Air soll ein kleineres Dynamic-Island haben, ein Aluminiumgehäuse und ein 6,6 Zoll großes Display . Bei der Kamera soll es weniger leistungsstark sein als das Pro-Modell. Im Mittelpunkt soll ein neuer stylischer Look stehen, der die iPhone-Verkäufe ankurbeln soll.

Das Air-iPhone soll zwischen dem Standardmodell und dem Pro-Modell angesiedelt sein. Als Zielgruppe wolle Apple all jene ansprechen, die die Performance der Pro-iPhones nicht benötigen, aber ein pfiffigeres Gerät als das reguläre iPhone haben möchten.

Fold und Ultra

Auch ein Ultra-Modell wird immer wieder genannt. Es soll sich noch einmal vom iPhone Pro Max abheben und die Speerspitze der Entwicklungen bei Apple darstellen. Ob und wann es dazu kommen wird, ist unklar.

Apple arbeitet laut Gurman noch immer an einem faltbaren iPhone. Intern soll aber die Entwicklung eines faltbaren iPads eine höhere Priorität haben. Es sei also zu erwarten, dass der Technologiekonzern zunächst ein faltbares iPad vorstellt und erst in der nächsten Runde auf ein faltbares iPhone setzt.

➤ Mehr lesen: iPhone 15 Pro Max vs. Google Pixel 8 Pro im Kameravergleich