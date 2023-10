iPhone 15 Pro Max vs. Google Pixel 8 Pro im Kameravergleich

Kameravergleich: iPhone 15 Pro Max vs. Google Pixel 8 Pro

Welches Handy macht die besseren Fotos, welches hat die höhere die Videoqualität? Ein Vergleich zwischen iPhone und Pixel.

Zahlreiche Vergleichsbilder helfen euch zu entscheiden, welches der beiden Highend-Phones die besseren Bilder liefert.

Es stehen sich 2 Giganten gegenüber: In der einen Ecke das iPhone 15 Pro Max, in der anderen Ecke das Google Pixel 8 Pro. Die beiden Highend-Phones treten im Kameravergleich gegeneinander an. Der Kampf wird sich über mehrere Runden ziehen. Insgesamt habe ich 24 Vergleichsbilder und ein Vergleichsvideo vorbereitet. All das wird uns helfen, einen möglichen Sieger zu küren. ➤ Mehr lesen: Google Pixel 8 Pro im Test - Ist das jetzt ein iPhone-Killer? Die Kameras im Vergleich Starten wir mit den Fakten am Papier. Beide haben ein Teleobjektiv mit einem 5-fachen optischen Zoom - das iPhone 15 Pro Max kommt dabei auf eine Brennweite von 120mm, das Pixel 8 Pro auf 113mm. Bei der Auflösung hat das Google-Handy bei allen Objektiven die Nase vorne: 50 MP gegen 48 MP bei der Main-Camera, 48 MP gegen 12 MP beim Tele und ebenso 48 MP gegen 12 beim Weitwinkel. Aufgenommen habe ich die Bilder mit beiden Geräten als JPG-Dateien. Die Einstellungen habe ich jeweils auf den Standardeinstellungen belassen, auf Filter oder ähnliches wurde natürlich verzichtet.

In der Morgensonne Beide Smartphones können gut mit dem Wechselspiel zwischen Morgensonne und Schatten umgehen. Auf den ersten Blick gibt es keinen eindeutigen Sieger bei den Kontrasten, der Dynamik und der Farbdarstellung. Ein Blick auf den Gleiskörper und dem Absatz zum Bahnsteig zeigt dann aber, dass das Pixel 8 Pro die Details besser zur Geltung bringt. Man könnte dagegenhalten, dass dies aufgrund der Lichteinstrahlung etwas unnatürlich wirkt. ➤ Mehr lesen: iPhone 15 Pro Max im Test - Die Bedienung ändert sich grundlegend

Künstliche Aufhellung Dasselbe Fazit gilt dann für dieselbe Szenerie, mit dem 5-fachen optischen Zoom beziehungsweise dem Weitwinkel aufgenommen. Die künstliche Aufhellung der schattigen Passagen hebt zwar einige Details besser hervor, wirkt aber in meinen Augen nicht überall stimmig. Eklatante Unterschiede sind auch hier nicht auszumachen. Alle 4 Bilder sind von hervorragender Qualität. Bei der iPhone-Weitwinkelaufnahme sauft aber das Gebüsch auf dem Gleiskörper ziemlich ab, während es beim Pixel 8 Pro durch die künstliche Aufhellung deutlich schöner dargestellt wird.

Bessere Lesbarkeit Den Netzplan der Wiener Öffis lässt sich bei beiden 5x-Zoom-Aufnahmen einwandfrei entziffern. Das Pixel 8 Pro stellt die Schrift aber dennoch besser dar, als dies beim iPhone 15 Pro Max der Fall ist. ➤ Mehr lesen: Google Pixel 7a im Test - Das etwas andere Smartphone

Unnatürliche Lichtstimmung Bei der Weitwinkelaufnahme im Inneren des Wiener Westbahnhofs ist für meinen Geschmack wieder genau das Gegenteil der Fall. Das iPhone fängt die Morgenstimmung besser ein, verzichtet dabei aber auf einige Details. Das Pixel hellt alle Bereiche des Bildes ziemlich stark auf, sodass der Lichteinfall, der Schattenwurf und das daraus entstehende Ambiente nicht optimal ausgedrückt werden.

Zu viel HDR? Auch bei dem Bild mit dem Kirchturm zeigen sich die Unterschiede in erster Linie bei der Belichtung der einzelnen Ausschnitte. Für meinen Geschmack übertreibt es das Pixel 8 Pro mit dem HDR, sodass das Bild im Vergleich wieder etwas unnatürlich wirkt. Die Details kommen dafür besser zur Geltung. ➤ Mehr lesen: Xiaomi 13T Pro im Test - Die günstigste Leica-Kamera überhaupt

Stimmiger im Weitwinkel Auch bei der Weitwinkelaufnahme zeigen sich die HDR-Unterschiede. Hier kommt das Foto des Pixel 8 Pro aber deutlich stimmiger rüber als bei derselben Aufnahme mit der Hauptkamera. ➤ Mehr lesen: 7 Apps für den neuen StandBy-Modus auf deinem iPhone

Hohe Qualität bei beiden Grundsätzlich liefern beide Smartphones ein hervorragendes Bild mit dem 5-fachen optischen Zoom. Farblich gefällt mir hier das Pixel 8 Pro besser, bei den Details hat das iPhone ganz leicht die Nase vorne - vor allem dann, wenn man auf das Ziffernblatt und die danebenliegenden Ornamente schaut.

Die Lichtstimmung Auch beim Stephansdom im Sonnenlicht schafft es das iPhone 15 Pro Max, die Details besser zu erhalten. Farblich wirkt für mich das iPhone-Foto ebenso stimmiger und nicht zu stark nachbearbeitet. Vor allem die Fassade sieht schöner aus, als dies beim Pixel-Foto der Fall ist. ➤ Mehr lesen: iPhone 15 im Test - Ein bisschen frech ist das schon

Das Licht-Schatten-Spiel Bei der Weitwinkelaufnahme des Stephansdoms übertreibt es das Pixel 8 Pro wieder einmal mit der HDR-Behübschung. Besonders auffallend ist dies bei der Fassade, wo der Licht-Schatten-Wechsel kaum zu erkennen ist. Beim iPhone-Bild hingegen sorgt dieses Licht-Schatten-Spiel hingegen für ein harmonisches Stimmungsbild. Bei der Erhaltung der Details fällt auf, dass das Pixel 8 Pro deutlich mehr nachschärft. Beim iPhone-Foto verschwimmen die Ornamente ein klein wenig.

Die Details Beim 5-fachen optischen Zoom kann das iPhone 15 Pro Max wieder mehr überzeugen. Die Details sind besser zu erkennen und vor allem die Übergänge zwischen Licht und Schatten sorgen wieder für eine schönere Bildstimmung. ➤ Mehr lesen: 7 interaktive Widget-Apps für iPhone und iPad

Im Gegenlicht Bei der Gegenlichtaufnahme mit dem 5-fachen optischen Zoom, macht der starke HDR-Eingriff des Pixel 8 Pro so richtig Sinn. Während auf dem iPhone-Foto kaum etwas von den Details zu erkennen ist, sieht man beim Pixel-Foto die Statuen und den Schriftzug deutlich besser.

Personen im Fokus Der Vergleich von Bildern im Porträt-Modus ist nur bedingt möglich, weil die beiden Geräte einen völlig anderen Bildausschnitt aufnehmen. Das Google Pixel 8 Pro erlaubt nur ein 1,5x-Foto, das iPhone 15 Pro Max hingegen nur 1x beziehungsweise 2x. Wie dem auch sei: Grundsätzlich liefern beide Smartphones hervorragende Bilder im Porträt-Modus. Bei der Aufnahme am Stephansplatz kann das Pixel-Foto mehr überzeugen. Die Person wird einfach schärfer dargestellt und farblich wirkt das Bild ebenso besser.

Porträt bei Dämmerung Dasselbe gilt für das Bild am Bahnhof bei Dämmerung. Im direkten Verglich ist das Foto mit dem Pixel 8 Pro farblich schöner, schärfer und einfach besser. Das iPhone-Foto ist auch nicht schlecht, vom Bokeh-Effekt ist hier aber nicht allzu viel zu sehen. ➤ Mehr lesen: Haltbarkeitstest von iPhone 15 Pro Max endet unerwartet

Porträt bei Nacht Bei den beiden Bildern auf vor dem beleuchteten Westbahnhof zeigen sich deutliche Unterschiede in der Belichtung. Das Pixel stellt die Situation wesentlich dunkler dar - fast schon zu dunkel. Die Details, Farben und Schärfe bleiben allerdings nahezu makellos. Das iPhone hellt die Umgebung ziemlich stark auf. Das nimmt der Situation einerseits etwas am abendlichen Ambiente, andererseits wird die Person aber besser in den Fokus gerückt.

Fotos bei Dunkelheit Ein eindeutiger Sieger bei den Nachtaufnahmen drängt sich nicht auf. Auch hier liefern beide Smartphones nahezu einwandfreie Bilder, die sich nur in Nuancen voneinander unterscheiden. Betrachtet man die beleuchteten Logos auf der Fassade, hat manchmal das Pixel die Nase vorne und manchmal das iPhone: Der KFC-Schriftzug und das Deichmann-Grün werden vom Google-Handy besser dargestellt. Beim Post-Bank-99-Gelb lässt das Pixel jedoch völlig aus. Hier geht der Punkt an das iPhone - sowohl beim Weitwinkel als auch bei der Hauptkamera. Im Großen und Ganzen greift das Pixel wieder deutlich mehr in Sachen HDR ein. In diesem Fall wirkt es aber deutlich stimmiger als bei den Tageslichtaufnahmen.

Zoom-Bilder bei Nacht Bei beiden Geräten ist die Qualität des 5-fachen optischen Zooms im Night-Mode beeindruckend. Leichte Vorteile bei der Schärfe sind jedoch beim iPhone-Foto auszumachen. Auffallend ist dies vor allem beim Billa-Schriftzug.

Die Details im Dunklen Dass das iPhone 15 Pro Max bei der Schärfe im Night-Mode besser abschneidet, zeigt sich auch bei den weiteren Nachtaufnahmen. Sichtbar ist dies in erster Linie bei den Graffiti auf der Mauer. Farblich fängt das Pixel das Ambiente besser ein. Das iPhone-Foto wirkt ein wenig zu blass. ➤ Mehr lesen: CT-Scan verrät, wieso Apples USB-C-Kabel unverschämt teuer ist

Weitwinkel im Night-Mode Die Sache mit der Schärfe wird beim Weitwinkel noch deutlicher. Die Struktur der Pflastersteine und die Graffiti verschwimmen bei Pixel-Bild ziemlich stark, während diese Elemente beim iPhone wesentlich besser zu sehen sind. Das Ambiente wird beim Weitwinkel hingegen vom iPhone schöner wiedergegeben. Auffallend schön ist hier auch der Lichtkegel der Straßenlaterne.

Zoom im Night-Mode Die nächtliche Stimmung wird beim 5-fachen optischen Zoom mit dem iPhone deutlich besser eingefangen. Die Farben sind wesentlich kräftiger, beim Pixel wirken sie etwas ausgewaschen. Bei der Schärfe - vor allem beim Gebüsch - fällt das Pixel ziemlich weit zurück. ➤ Mehr lesen: Kamera des iPhone 15 Pro Max wird nur von einem Handy geschlagen

Bessere Kontraste beim iPhone Auch die Nachtaufnahme von den beleuchteten Gleisen wirkt mit dem iPhone schöner und stimmiger. Das Pixel-Foto ist zwar ebenso von hoher Qualität, stellt aber die unterschiedlichen Farben der Lichtquellen nicht entsprechend dar. So wird ein warmes, leicht braun-gelbliches Gemisch großflächig abgebildet, anstatt der Akzente der kalten und warmen Leuchten. Dasselbe gilt für die Weitwinkelaufnahme. Der unterschiedlichen Farbakzente am Gleiskörper gehen beim Pixel weitgehend verloren, während sie beim iPhone deutlich besser wiedergegeben werden.

Videoqualität im Vergleich Dass das iPhone 15 Pro Max bei der Videoqualität in einer eigenen Liga spielt, wird bei Vergleich mit dem Pixel 8 Pro schnell deutlich. Eigentlich wollte ich bei beiden Geräten die Stabilisierung auf stärkster Stufe verwenden, doch beim Pixel kommt es dabei immer zu unguten Morphing-Effekten, sodass sich der Bildausschnitt dauernd selbständig ändert und ein Vergleich dadurch schwierig wird. Also musste ich beim Pixel auf die Standardstabilisierung zurückgreifen, setzte beim iPhone aber dennoch auf die Action-Mode. Das resultiert in unterschiedlichen Bildausschnitten. Außerdem kann beim Pixel die stärkste Stufe der Stabilisierung beim 5x-Zoom nicht verwendet werden. Die Bilder, die mit dem iPhone entstehen, sind einfach beeindruckend. Vor allem die Tiefeneffekte mit dem 5-fachen optischen Zoom, gepaart mit einem extrem ruhigen Bild, sorgen für spektakuläre Aufnahmen. Hier kann das Pixel einfach nicht mithalten. Dafür wartet das Google-Handy mit dem sogenannten Pan-Modus auf, der bei Kameraschwenks ruhige Bilder im Zeitlupen-Look liefert. Das funktioniert ziemlich gut, ist aber durch die Morphing-Effekte ebenso schwer zu steuern. Auch wenn es gegenüber dem iPhone zurückfällt, hat das Pixel 8 Pro unter den Android-Handys vermutlich die höchste Videoqualität. Wer also mit einem Androiden Videos machen will, sollte zu einem Pixel 8 Pro greifen.

Das Resümee Es gibt Situationen, in denen das Google Pixel 8 Pro bessere Bilder liefert und es gibt Situationen, in denen das iPhone 15 Pro Max besser abschneidet. Insofern lässt sich kein absolut eindeutiger Sieger ausmachen. Was mich an den Bildern des Pixels ziemlich stört, ist der übertriebene Einsatz des HDR. In vielen Fällen wird damit das natürliche Licht entstellt und verzerrt wiedergegeben, sodass die Aufnahmen ein zu gekünsteltes Ambiente vermitteln. Zu viel HDR beim Pixel So manches Mal kann das Pixel mit dem HDR mehr aus den Bildern herausholen. Vielfach führt dies allerdings zu mäßigen Ergebnissen. Vor allem, wenn man eine Licht-Schatten-Stimmung fotografieren möchte. Das Schlimmste daran ist aber, dass es beim Pixel 8 Pro keine HDR-Einstellungen gibt. Es ist also nicht möglich, die automatische HDR-Behübschung zu deaktivieren oder zu reduzieren. Im Gegensatz zum Google-Handy schafft es das iPhone deutlich besser, solche Licht-Schatten-Spiele einzufangen. Die natürliche Wiedergabe der Lichtsituation kommt schließlich einem stimmigen und allseits gelungenen Gesamtbild zugute. Pixel bei Porträts besser Stark ist das Pixel beim Porträt-Modus. Hier wird die Person im Fokus meist schärfer und besser in Szene gesetzt, als dies beim iPhone der Fall ist. In manchen Situationen sind die Porträt-Bilder der beiden Geräte wiederum ziemlich gleich auf. ➤ Mehr lesen: Google Pixel 8 im Test - Wenig Geld für eine Spitzenkamera Der Night-Mode Beim Nachtmodus liefert für meinen Geschmack das iPhone insgesamt die besseren Bilder. Was die Schärfe und das Erhalten der Details betrifft, ist das iPhone dem Google-Handy voraus - vor allem beim Zoom. Aber auch das iPhone ist hier nicht fehlerfrei unterwegs und hat manchmal ein abendliches Ambiente in zu blassen Farben dargestellt.

Das Fazit Unterm Strich schneidet das iPhone 15 Pro Max etwas besser ab als das Google Pixel 8 Pro. Das iPhone kann vor allem beim hohen Dynamikumfang und der natürlichen Darstellung des Ambientes überzeugen, hat aber beim Porträt-Modus das Nachsehen. Wenn es um Videoaufnahmen geht, fällt die Wahl ebenso auf das iPhone. Mit dem effektiven Action-Modus, der selbst beim 5-fachen optischen Zoom besonders ruhige Bilder liefert, ist das iPhone 15 Pro Max eine Klasse für sich. Der Pan-Modus bei Pixel 8 Pro führt zwar ebenso zu beeindruckenden Ergebnissen, lässt sich aber mit dem Zeitlupeneffekt und Morphing-Problemen deutlich schlechter bedienen und in der Praxis anwenden. Am Ende ist es aber so, dass man mit beiden Smartphones seine Freude haben wird. Verglichen mit anderen Handy-Kameras spielen sowohl das Google Pixel 8 Pro als auch das iPhone 15 Pro Max in der obersten Liga unter den Top 3 mit. Das Google Pixel 8 Pro (128GB) gibt es bereits ab 1.008 Euro auf Amazon. Das Apple iPhone 15 Pro Max (256GB) ist auf Amazon ab 1.461 Euro erhältlich. Wer es genau wissen will, findet unter diesem Link einen Google-Drive-Ordner, in dem die Originalbilder der beiden Devices abgelegt sind. Welches Handy macht die besseren Bilder? Welche Fotos konnten euch mehr überzeugen? Macht eurer Meinung nach das iPhone 15 Pro Max oder das Google Pixel 8 Pro die besseren Bilder? Nehmt an unserer Umfrage teil - eventuell müsst ihr dafür euren Ad-Blocker deaktivieren.