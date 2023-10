7 Apps für den neuen StandBy-Modus auf deinem iPhone

Mit iOS 17 haben iPhones einen neuen Standby-Modus spendiert bekommen. Viele Apps haben das coole Feature bereits integriert.

Mit iOS 17 hat Apple weiter am Betriebssystem für seine iPhones gefeilt. Während das Update sicherlich nicht zu den Quantensprüngen gehört, hat man doch einige Verbesserungen und interessante Features untergebracht. Eines dieser neuen Features ist der StandBy-Modus, von Apple einfach nur "StandBy" genannt. Sobald wir unser iPhone aufladen, sperren und ins Querformat verfrachten, aktiviert sich die StandBy-Oberfläche. Hier können wir uns neben der Uhrzeit auch die StandBy-Widgets aus einer großen Auswahl an Apps anzeigen lassen. Ich stelle euch die besten Apps für StandBy vor: Carrot Weather: iOS Timery: iOS RainViewer: iOS Flighty: iOS Calendar 5: iOS Dark Noise: iOS Cheatsheet: iOS

© futurezone/Screenshot

Carrot Weather Wenn es um moderne, nützliche und gleichzeitig unterhaltsame Apps geht, darf Carrot Weather natürlich nicht fehlen. Die Wetter-App hat sich mit ihrem derben Humor einen Namen gemacht und ist bei neuen iOS-Features immer von Tag eins an mit an Bord. Carrot Weather gehört mit seiner Oberfläche sicherlich zu den modernsten Wetter-Apps, im Hintergrund haben wir eine breite Auswahl an Daten-Diensten, die je nach Region bessere Ergebnisse liefern. Das Markenzeichen von Carrot Weather sind aber die markigen Sprüche, die wir uns nun auch im StandBy Mode geben können. Aktuelles Wetter inklusive Beleidigungen, eine Wetterübersicht über die nächsten Stunden und Tage oder eine Wetterkarte können wir uns hier einblenden lassen. Carrot Weather ist kostenlos für iOS erhältlich. Für den vollen Funktionsumfang ist ein Abonnement ab 16,49 Euro pro Jahr notwendig.

© Joe Hribar

Timery Die App Timery hat sich vollkommen auf das Thema Timing und Zeiterfassung spezialisiert. Timery erlaubt es uns, Timer anzulegen, die wir häufiger verwenden. Machen wir etwa jeden Abend unser zehnminütiges Workout, können wir so per Knopfdruck das passende Timing starten. Dank der integrierten Zeitaufzeichnung eignet sich die App aber auch für Tracking. Arbeiten wir etwa an einem Projekt oder möchten wir unsere Arbeitszeit tracken, können wir mit vorher angelegten Timern genau das tun. Die App sammelt alle unsere Timings dann in einer Liste, die uns dann eine Übersicht über den Tag oder auch Statistiken zu einzelnen Timern liefert. Für den StandBy-Mode bietet die App ebenfalls praktische Widgets. Einerseits können wir uns die bisher getrackte Zeit gesamt und einzeln darstellen lassen. Außerdem können wir dank interaktiver Widgets auch gleich unsere wichtigsten Timer direkt aus dem StandBy heraus starten und stoppen. Timery ist kostenlos für iOS erhältlich. Für den vollen Funktionsumfang ist ein Abonnement ab 0,99 Euro notwendig.

© futurezone/Screenshot

RainViewer Wer beim Wetter lieber auf Sachlichkeit statt Beleidigungen setzt, ist bei RainViewer gut aufgehoben. Die Wetter-App hat sich über die letzten Monate zu einer der besten Alternativen in diesem Bereich entwickelt. RainViewer zeichnet sich durch eine übersichtliche Oberfläche aus, die uns alle wichtigen Daten kompakt zusammenfasst. Stündliche Vorhersagen, aktuelle Parameter, sowie Prognosen für die nächsten Tage sind allesamt verfügbar. Auch ein eigenes Radar-Feature, das aus rund 100 Datenquellen gefüttert wird, hilft uns den Überblick zu behalten. Zu einer meiner Lieblingsapps ist RainViewer aber vor allem dank der Wetter-Warnungen geworden. Auf Basis von Daten der GeoSphere Austria werden wir so über Hitzewarnungen, herannahende Gewitter oder einfach nur Regen an unserem Standort informiert. Diese Warnungen haben sich über den Sommer hinweg als sehr zuverlässig bewiesen. Im StandBy-Mode können wir uns die Daten von RainViewer ebenfalls anzeigen lassen. Aktuelles Wetter, stündliche und tägliche Vorhersagen sowie ein Radar können wir so immer im Blick behalten. RainViewer ist kostenlos für iOS erhältlich. Für den vollständigen Funktionsumfang ist ein Abonnement ab 5,99 Euro pro Monat notwendig.

© futurezone/Screenshot

Flighty Eine der beliebtesten Apps unter Vielfliegern ist Flighty. Die App hat sich auf Reisemanagement spezialisiert und unterstützt uns, den Überblick über etwaige Urlaubs- oder Geschäftsreisen zu behalten. In der modern gestalteten App hinterlegen wir einfach unsere nächsten Flüge, Flighty hält uns dann ständig auf dem Laufenden. Veränderte Abflugzeiten, Gate-Anpassungen oder etwaige Streichungen werden uns direkt per Push zugestellt. Das neu integrierte StandBy-Widget zeigt uns auf Wunsch die Zeit bis zum nächsten Flug an. Auch unsere Flugstatistik über das Jahr können wir einblenden lassen. Flighty ist kostenlos für iOS erhältlich. Für den vollen Funktionsumfang ist ein Abonnement ab 3,99 Euro pro Woche notwendig.

© futurezone/Screenshot

Calendar 5 Eine der beliebtesten Kalender-Apps für iOS ist Calendar 5 aus dem Hause Readdle. Die App sticht mit einem übersichtlichen und bunten Design gegenüber dem angestaubten iOS-Kalender deutlich heraus. Dank Monatsübersicht, in der alle Einträge sichtbar bleiben, behalten wir so durchgehend die Übersicht über unsere Termine. Auf Wunsch können wir außerdem Aufgaben zum Abhaken einblenden lassen, die nahtlos von der Erinnerungen-App übernommen werden. Auch in den StandBy-Mode ist Calendar 5 mittlerweile integriert. Hier können wir uns entweder das heutige Datum oder die anstehenden Termine einblenden lassen. Calendar 5 ist kostenlos für iOS erhältlich.

© futurezone/Screenshot

Dark Noise Die App Dark Noise hat sich auf Hintergrundgeräusche spezialisiert. Die Soundmaschine verwendet hier aber nicht irgendwelche Geräusche, es werden explizit Töne zum Konzentrieren, Entspannen und Einschlafen genutzt. Direkt in der App haben wir hier dutzende Geräuschkulissen, die uns weiterhelfen sollen. Von klassischem weißen Rauschen bis zum knisternden Kaminfeuer ist hier so ziemlich alles vertreten. Mit an Bord ist mittlerweile auch die Integration in den StandBy-Modus. Hier können wir uns Widgets für den Schnellzugriff auf unsere Lieblingssounds ablegen. Legen wir uns etwa schlafen und verfrachten das iPhone in den StandBy-Mode, können wir hier direkt die Hintergrundgeräusche starten und auch wieder stoppen. Dark Noise ist kostenlos für iOS erhältlich. Für den vollständigen Funktionsumfang ist ein Abonnement ab 2,99 Euro pro Monat notwendig.

© Overdesigned, LLC