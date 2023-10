CT-Scan verrät, wieso Apples USB-C-Kabel unverschämt teuer ist

Im Vergleich mit einem Apple-Kabel schneidet das USB-C-Kabel von Amazon Basics entsprechend schlechter ab. Dieses verspricht nämlich nur eine maximale Datenübertragung von 480 Megabit/Sekunde und Laden mit bis zu 60 Watt. Preislich ist es mit 6,30 Euro (für 1,83 Meter) allerdings etwa 24 Mal günstiger. Im CT-Scan zeigt sich, dass das Amazon-Kabel deutlich einfacher aufgebaut ist. Es hat etwa nur 12 Übertragungspins anstelle von 24.

Vorsicht vor Billigkabeln

Vorsicht ist laut Lumafield bei Billig-Kabeln geboten, die mit hohen Übertragungsgeschwindigkeiten werben. Ein USB-C-Kabel von NiceTQ soll etwa 10 Gigabit/Sekunde übertragen, hat laut Scan allerdings nur Anschlüsse für USB-2.0-Raten (480 Megabit/Sekunde).

Kurios ist laut Lumafield auch ein untersuchtes Kabel des Herstellers ATYFUER. Dieses hat zwar 24 Übertragungspins wie das Thunderbold-4-Kabel, was für hohe Übertragungsraten spricht, angeschlossen sind allerdings nur 12 davon. Wieso dem so ist, ist nicht ganz klar. Entweder setzt man auf 24 Pins, damit das Kabel einen sichereren Halt in der USB-C-Buchse hat, oder man lässt das Kabel in der gleichen Firma wie Apple herstellen. Für diese ist es vielleicht günstiger, nur ein einziges Design herzustellen und es in verschiedenen Kategorien anzubieten.