iOS 17: 7 interaktive Widget-Apps für iPhone und iPad

Die Veränderung war für Apple-Verhältnisse damals groß, fehlende Interaktionsmöglichkeiten machten das Unterfangen an vielen Stellen aber zu einer unvollständigen Erfahrung. Mit der Veröffentlichung von iOS 17, ganze 3 Jahre später, gibt es nun auch bei Apple interaktive Widgets . Während swipen weiterhin nicht in Widgets möglich ist, kann aber mit Knopfdrücken mittlerweile einiges bewegt werden.

In den vergangenen Jahren hat sich iOS , gemessen an den bisher vorhandenen Anpassungsoptionen , regelrecht geöffnet. Während bei Android Homescreen-Widgets quasi zum Inventar gehören, hat es bei iOS bis Version 14 gedauert.

Ebenfalls neu dabei ist ein Monatskalender, bei dem die Monate gewechselt werden können. Da uns hier keine Termine gezeigt werden, macht dieses interaktive Widget in meinen Augen aber wenig Sinn. Während Calendars 5 einen Direktkauf erfordert, können interessierte Nutzer*innen über die Zweit-App Calendars in die Funktionen hineinschnuppern.

Bis auf die Radar-Widgets sind sämtliche Widgets auch in der kostenlosen Variante nutzbar. Die Premium-Variante liefert zusätzlich 48 Stunden Kartenarchive , erweiterte Vorhersagen , sowie eine werbefreie Nutzung . Die Premium-Version ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar und kostet zwischen 3,99 und 59,99 Euro .

Pixel Pals

Bei Pixel Pals handelt es sich um eine der buntesten und verspieltesten Apps auf dem Markt. Entsprungen aus der ehemaligen Reddit-App Apollo, die durch umstrittene API-Anpassungen bei Reddit gekillt wurde, nutzt Entwickler Christan Selig Pixel Pals zum Experimentieren.

Ursprünglich war die App als moderne Interpretation eines Tamagotchis gedacht. 15 verschiedene Tiere, darunter Katzen, Hunde, Pandas und Goldfische, können wir hier aufziehen, füttern und bespaßen.

Unsere Haustiere wohnen in der App, wandern aber auch in die Dynamic Island und in die neuen interaktiven Widgets. Dort können wir unsere virtuellen Haustiere seit neuestem füttern und mit ihnen spielen. Obendrein können wir sie in Kämpfen antreten lassen, sofern wir Freund*innen mit Pixel Pals haben. Dass Pixel Pals mittlerweile zu einer Spielwiese für den Entwickler geworden ist, sehen wir beim Durchscrollen der Widgets.

Mehr als 30 verschiedene Widgets bietet die App, darunter Mini-Games, die Pokémon-ähnlich sind oder einen Fidget-Spinner. Selbst das Game 2048 gibt es als Widget-Version in Pixel Pals und kann innerhalb der Widgets gezockt werden.

Hund und Katze sind kostenlos in Pixel Pals enthalten, andere Tiere sowie zusätzliche Widget-Infos benötigen das Premium-Abonnement um 17,99 Euro pro Jahr.

Pixel Pals ist kostenlos für iOS erhältlich.