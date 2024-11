Die besten Wallpaper-Apps für iOS und Android

Über das Herz-Symbol können wir Wallpaper für später speichern. Haben wir einen Backdrops-Account, lassen sich von uns erstellte Sammlungen über mehrere Geräte hinweg synchronisieren . Während Backdrops dank Werbeunterstützung kostenlos ist, bietet die App einige Kollektionen, die nur in der Pro-Version verfügbar sind. Dafür werden einmalig 3,99 Euro verlangt.

In einem eigenen Explore-Reiter präsentiert die Redaktion täglich neue Empfehlungen sowie Sammlungen. Zu jedem Wallpaper stellt Backdrops ausführliche Informationen bereit. Neben Titel sowie Künstlerinnen und Künstler erhalten wir auch eine kleine Beschreibung sowie Angaben zu Auflösung und Größe.

Die wohl umfangreichste Wallpaper-Erfahrung stellt die App Backdrops zur Verfügung. Die in der App bereitgestellten Hintergrundbilder bestehen neben Eigenkreationen des Backdrops-Teams auch aus handverlesenen User-Uploads. Statt mit Kategorien wird hier vor allem mit Kollektionen gearbeitet, die stilistisch miteinander harmonieren. Neben vielen abstrakten und futuristischen Bildern finden sich auch viele Naturbilder sowie Kompositionen aus verschiedenen Werken.

In den jeweiligen Hersteller-Tabs finden wir einen Großteil der mit den jeweiligen Geräten mitgelieferten Hintergrundbilder, allesamt nach Modell sortiert . Neben Stock-Wallpaper hält STOKiE auch noch spezielle OLED-Wallpaper bereit, die dank ihrer Anpassungen den Akkuverbrauch senken sollen.

Fans von Stock-Hintergrundbildern kommen bei STOKiE voll auf ihre Kosten. Die App hat sich auf die Bereitstellung von Wallpapers dutzender Hersteller spezialisiert. Steigen wir in die App ein, finden wir eine umfangreiche Kollektion vor, die nach den verschiedenen Herstellern unterteilt ist. Neben Apple oder Samsung gibt es beispielsweise auch Alcatel, ZTE, Nokia und BlackBerry.

Über das kleine i-Symbol am linken Bildschirmrand lassen sich Zusatzinfos über das Bild abrufen. So erfahren wir beispielsweise, wo und wann das Foto aufgenommen wurde, welche Kamera zum Einsatz kam und welche Einstellungen gewählt wurden.

Eine riesige Auswahl an Fotografien und Bildern gibt es bei Unsplash zu holen. Die Plattform hat sich auf die Bereitstellung von urheberrechtsfreien Inhalten spezialisiert. Derzeit bietet Unsplash nach eigenen Angaben mehr als 6 Millionen Bilder zur freien Verfügung an.

Spannend ist dabei immer wieder, wenn in den Kommentaren Abwandlungen geteilt werden oder bei der Suche nach ähnlichen Kompositionen unterstützt wird.

Wall You

Als quelloffene Anwendung stellt Wall You unter den Wallpaper-Apps eine absolute Ausnahme dar. Eine umfangreiche Bandbreite an Bildern aus verschiedenen Quellen stehen zur Verfügung. Im Hintergrund wird dafür auf APIs bzw. Angebote von Anbietern wie Wallhaven, Unsplash, Bing, Reddit, Lemmy oder Picsum zurückgegriffen, auf deren Webseiten Bildmaterial zur Verfügung gestellt wird.

Wall You verzichtet bei der Oberfläche auf großartigen Schnickschnack. Stattdessen bekommen wir eine einzige Wand, vollgepackt mit Bildern, die wir gefühlt unendlich durchscrollen können. Über die Seitenleiste können wir manuell die Quelle unserer Bilderwand wählen. Darüber hinaus sehen wir unsere Favoriten und den Verlauf.

In der Standardeinstellung finden wir hier eine Mischung aus Abstraktem, Natur, Tiere und vielen anderen Kategorien. Über die Filter-Funktion, die je nach Quelle variiert, können wir die Suche einschränken beziehungsweise um ein Stück erweitern. Wir können beispielsweise die Kategorie nach unserem Geschmack wählen. Außerdem lässt sich zwischen Hoch- und Querformat filtern.

Über die Purity-Einstellung können wir obendrein von SFW (Safe for Work) auf „Sketchy“ oder „All“ wechseln, um Bilder anzeigen zu lassen, die etwas verruchtere Darstellungen enthalten. Neben einer Favoriten-Funktion bietet Wall You auch einen automatischen Hintergrundwechsel an, der auf Wunsch durch unsere Favoriten oder eine zufällige Auswahl rotiert.

Wall You ist kostenlos für Android über F-Droid und Github verfügbar.