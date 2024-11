Filmstudio spendet antike Panzer für russische Armee

Die Sowjet-Panzer sind zwar stark veraltet, können an der Front aber dennoch ihren Zweck erfüllen.

Die Panzer und die andere Ausrüstung, die das Filmstudio an die russische Armee gespendet hat, zählen nicht zum modernsten Equipment: Sie sind eher als antikes Kriegsgerät einzustufen. Die T-54/55 Panzer wurden erstmals im Jahr 1945 produziert. 1961 standen sie etwa beim Checkpoint Charlie in Berlin US-Panzern gegenüber.

"Ich wusste, dass sie die Gerätschaften brauchen. Also habe ich mich mit dem Verteidigungsministerium in Verbindung gesetzt, und sie haben diese Fahrzeuge übernommen", erklärt Karen Shakhnazarov von Mosfilm.

"Vergangenes Jahr haben wir 28 T-55 Panzer, 8 PT-76 Panzer, 6 Schützenpanzer und 8 Lastwagen , an die Streitkräfte übergeben", berichtet der Direktor des russischen Filmstudios Mosfilm gegenüber dem russischen Machthaber Wladimir Putin bei einem Treffen im Kreml.

Vom T-54/55 dürften in Russland noch einige herumstehen. Mehr als 100.000 Stück wurden bis 1983 hergestellt.

Zum ersten Mal wurden T-54/55 im März 2023 am Schlachtfeld gesichtet. Damals ging man davon aus, dass Russland kurzfristige Engpässe ausgleichen wollte. Im Juli 2024 wurde erneut eine Zugladung in die Ukraine geschickt. Das dürfte auf anhaltende Probleme beim Panzernachschub hindeuten.

Die gespendeten Uralt-Panzer stammen aus den Requisiten des Filmstudios . Sie sind aber längst nicht die einzigen antiken Panzer, die die russischen Streitkräfte an der Front einsetzen.

Russland hat nämlich im Krieg gegen die Ukraine mindestens 3.549 Panzer verloren . 2.484 wurden zerstört, 158 beschädigt, 374 verlassen und 533 von der Ukraine gekapert. Die Dunkelziffer könnte deutlich höher sein. Die Zahlen stammen nämlich von der niederländischen Oryx-Organisation , die in ihre Listen nur Kriegsgerät aufnimmt, von dem es einen Bildbeweis gibt.

Die Spende des Filmstudios dürfte lediglich ein symbolischer Akt sein, um die Loyalität zum Machtapparat zu demonstrieren und die Unterstützung der russischen Truppen in der Ukraine zu propagandieren. Außerdem ist die Anzahl der gespendeten Vehikel ein Tropfen auf den heißen Stein.

Inwieweit die gespendeten Panzer überhaupt einsatzfähig sind, ist unklar. Auch wenn sie nicht direkt an der Front kämpfen, könnten sie im Hintergrund hilfreich sein - etwa als Ersatzteillager, als gepanzertes Transportmittel oder als ferngesteuertes Fahrzeug in umkämpften Regionen.

Leichte Beute wegen schwacher Panzerung

Aus heutiger Sicht sind die T-54/55 in allen Belangen veraltet. Die Panzerung ist so dünn, dass sie an einigen Stellen selbst von der 25mm-Maschinenkanone des Schützenpanzer M2 Bradley durchschlagen werden kann, den die Ukraine von den USA geliefert bekommen hat.

