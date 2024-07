Russland schickt noch mehr antike Panzer an die Front

Zum ersten Mal wurden T-54 im März 2023 am Schlachtfeld gesichtet. Damals ging man davon aus, dass Russland kurzfristige Engpässe mit den T-54 ausgleichen wollte. Dass jetzt erneut eine Zugladung in die Ukraine geschickt wird, dürfte auf anhaltende Probleme beim Panzernachschub hindeuten.

Der Zug wurde in der Station von Uzunovo gesichtet, etwa 150 Kilometer südlich von Moskau. Das Ziel: die Front. Es ist nicht das erste Mal, dass Russland solche Uralt-Panzer in die Ukraine schickt.

Die ersten T-54 in Serienproduktion wurden 1947 hergestellt. 1948 begann die Hauptproduktion.

Aus heutiger Sicht ist er in allen Belangen veraltet. Die Panzerung ist so dünn, dass sie an einigen Stellen selbst von der 25mm-Maschinenkanone des Schützenpanzer M2 Bradley durchschlagen werden kann, den die Ukraine von den USA geliefert bekommen hat.

➤ Mehr lesen: Ukrainischer Bradley gegen T-90: Videospiele halfen bei "unmöglichem" Sieg