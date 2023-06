Russland dürfte noch eine ganze Menge an T-54 Panzer haben, die sonst auf dem Schlachtfeld deutlich unterlegen wären.

Laut dem pro-russischen Social-Media-Kanal Romanov wurde der Panzer mit 6 Tonnen Sprengstoff bestückt, bevor er auf seine Kamikaze-Mission geschickt wurde. Russische Medien gaben danach an, dass einige ukrainische Streitkräfte getötet wurden. Ob dem wirklich so ist, kann nicht verifiziert werden.

Ukrainische Truppen haben einen 70 Jahre alten T-54 Panzer zerstört, der mit Sprengstoff beladen war. Der Panzer steuerte direkt auf eine ukrainische Stellung nahe der Ortschaft Marjinka zu, um diese zu zerstören. Pro-russische Medien gaben an, dass der Panzer autonom auf sein Ziel zufuhr und der Sprengstoff ferngezündet wurde.

Das russische Verteidigungsministerium gibt selbst an, dass der Panzer mit 3,5 Tonnen TNT und 5 FAB-100-Bomben zu je rund 100 Kilo gefüllt war. Bei der FAB-100 handelt es sich um eine Freifallbombe, die normalerweise aus Flugzeugen abgeworfen wird und ohne jegliches Lenksystem auf ihr Ziel fällt.

Lenker sprang aus dem Panzer

Ein russischer Panzerkommandant gab gegenüber des Verteidigungsministeriums Details zur Mission an. Etwa 300 Meter vor dem Ziel soll der Panzerfahrer das Fahrzeug auf Handgas gestellt haben, wodurch es von alleine in Richtung der ukrainischen Stellung weiterfuhr. Der Panzer ist also, entgegen den Aussagen von pro-russischen Bloggern, weder ferngesteuert, noch autonom gefahren.

Danach sprang der Fahrer hinaus und entfernte sich von dem Fahrzeug. Der Kommandant habe den Sprengstoff dann mit einem Funksender gezündet.