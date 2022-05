Ukrainer kämpfen auf E-Bikes mit Raketen gegen russische Panzer

Die leistungsstarken E-Bikes des in der Ukraine gegründeten Start-ups Delfast werden im Russland-Ukraine-Krieg eingesetzt. Wie der Delfast-Gründer Daniel Tonkopi auf Facebook mitteilte, statte sein Unternehmen ukrainische Streitkräfte seit Beginn der Auseinandersetzung mit Rädern aus. "Wir haben Elektroräder an die Front gebracht, aber nicht öffentlich darüber gesprochen. Jetzt haben wir die Erlaubnis der Armee erhalten, die Bilder zu veröffentlichen", so Tonkopi in dem Statement.

Die E-Bikes, die auf den Bildern zu sehen sind, sind augenscheinlich von den Truppen umgemodelt worden, um NLAW- Raketen (kurz für Next Generation Light Anti-Tank Weapon) zu transportieren. Dabei handelt es sich um besonders leichte Panzerabwehrwaffen. Sie sind speziell darauf ausgelegt, von nur einer Person abgefeuert zu werden.