Neuer Panzer schießt mit Laser, Raketen und Maschinenkanone auf Drohnen

APKWS II ist so günstig, weil es ein Nachrüstkit für die ungelenkte Hydra 70 ist. Die wurde schon Ende der 40er-Jahre entwickelt. Sie wurde in großen Mengen im Korea- und Vietnam-Krieg genutzt, sowohl von Hubschraubern als auch Flugzeugen.

Sie ist auch heute noch in Verwendung und in großen Stückzahlen in den Arsenalen der USA vorhanden. Dadurch muss also für die Nutzung mit APKWS II nicht extra eine Rakete hergestellt werden.