Iran setzt jetzt chinesische Laserwaffen ein

Nach dem massiven Raketenangriff auf Israel hat der Iran seine Sicherheitsmaßnahmen erhöht. In Teheran hat ein öffentliches Gebet stattgefunden, bei dem Irans Machthaber Ayatollah Ali Chamenei anwesend war – was nur selten vorkommt. Dabei wurde eine chinesische Laserwaffe gesichtet.

Dazzler macht Drohnen blind

Das effektive Blenden gelingt laut dem Hersteller in 3 Kilometer Entfernung bei über 5 Sekunden Beschusszeit. Blenden klingt zwar vergleichsweise harmlos, damit ist aber gemeint, dass optische Sensoren dauerhaft Schaden nehmen – das ist so ähnlich, wie wenn man mit dem Smartphone oder der Kamera zu lange in die pralle Sonne filmt oder fotografiert. Werden so die Kameras bzw. Zielsensoren der Drohne zerstört, ist sie blind und findet nicht mehr ins Ziel – sofern dieses nicht per GPS einprogrammiert wurde.

FPV-Drohnen (First Person View, Kamikaze-Drohnen) können ohne Kamera nicht mehr gezielt gesteuert werden. Auch Loitering Munitions, die per Infrarot-Laser ins Ziel gelenkt werden, könnten so an ihrem Auftrag behindert werden, weil die Infrarotsensoren beschädigt wurden. Und größere Aufklärungsdrohnen können ohne ihre Kameras nicht mehr aufklären.

Einschränkungen von Shen Nung

Dass der Iran Shen Nung statt Silent Hunter gewählt hat, könnte mit der Verfügbarkeit und dem Preis zu tun haben. Dazzler sind üblicherweise günstiger und haben geringe Anforderungen an die Infrastruktur, was etwa Stromversorgung und Kühlung angeht.

Das schränkt aber auch die Fähigkeiten ein. Shen Nung kann nur bis zu 200 Sekunden am Stück feuern, bevor es 5 Minuten abkühlen muss. Auch das initiale Laden, bevor das erste Mal geschossen werden kann, dauert 5 Minuten. Ein schnell fliegender Drohnenschwarm kann ein einzelnes Shen Nung also leicht überlasten.

Die Ziele werden mittels eines eigenen Radars erfasst, in einer Distanz von 500 Meter bis 5 Kilometer. Shen Nung kann damit selbstständig Ziele erkennen und verfolgen und benötigt keine separate Radaranlage. Für Distanzen von 0 bis 3 Kilometer werden die Ziele mittels Bilderkennung und einer Kamera erfasst.