Chinesisches Kriegsschiff schießt mit Laser auf philippinisches Flugzeug

China griff offenbar mit einem Niedrigenergielaser ein Flugzeug im Südchinesischen Meer an.

Ein chinesisches Kriegsschiff hat offenbar ein philippisches Flugzeug mit einem Laser angegriffen. Laut einem Bericht der Tageszeitung Philippine Daily Inquirer trug sich der Vorfall am vergangenen Freitag zu.

Das betroffene Flugzeug gehört demnach zum Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR). Die Cessna führte Patrouillenflüge über der Westphilippinischen See durch, als es zum Aufeinandertreffen mit dem chinesischen Schiff kam.

Das Schiff der chinesischen Küstenwache verfolgte demnach 2 Schiffe der BFAR in der Nähe des Atolls Half Moon Shoal im Südchinesischen Meer. Das geht aus einem entsprechenden Bericht der philippinischen Behörde hervor. Als das chinesische Schiff das Flugzeug entdeckte, wurde offenbar mit einer Laserwaffe auf das Flugzeug gefeuert.

Die Piloten forderten das chinesische Schiff per Funk auf, den Beschuss einzustellen, erhielten aber keine Antwort. Stattdessen feuerte das chinesische Schiff im Abstand von 5 Minuten noch 2-mal auf das Flugzeug. Die Piloten berichteten über ein “weißes Licht mit hoher Intensität”.

Dazzler

Höchstwahrscheinlich handelte es sich dabei um einen nicht-letalen Laser. Diese werden auch Dazzler genannt. Bei der Marine und vor allem der Küstenwache werden diese eingesetzt, um die Besatzung von Booten und Schiffen zu blenden. Es soll vor allem eine abschreckende Maßnahme sein, damit diese Boote dem Kriegsschiff nicht näherkommen, sondern abdrehen. So will man sich Warnschüsse mit den Bordgeschützen ersparen.

Für die zivile Schifffahrt werden Dazzler als Schutz- bzw. Abschreckmaßnahme gegen Piraten angepriesen. Sie lassen sich schon auf Distanzen blenden, bevor die Piraten in die effektive Reichweite ihrer Handfeuerwaffen kommen, um das Schiff zu beschießen.