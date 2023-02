Video: China soll philippinisches Schiff mit Laser attackiert haben

Die Philippinen werfen China vor, einen Angriff mit einem militärischen Laser auf eines ihrer Küstenschutzschiffe verübt zu haben. Zugetragen hat sich der Vorfall im Südchinesischen Meer.

Das philippinische Außenministerium legte am Dienstag offiziell Protest bei der chinesischen Botschaft in Manila ein. Die Aktionen der chinesischen Küstenwache stellten "eine Bedrohung für die philippinische Souveränität und Sicherheit als Staat" dar, heißt es in der Beschwerde.

Durch den Laserstrahl seien einige Besatzungsmitglieder der "BRP Malapascua" vorübergehend erblindet, so die Küstenwache. Sie sprach von einer "eklatanten Missachtung" der philippinischen Souveränitätsrechte".