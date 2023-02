Solch modernes Gerät gab es früher natürlich nicht - Spionageballons aber schon. Um diese abzufangen, hat die Sowjetunion während des Kalten Krieges einst eigene Flugzeuge entwickelt. Das war nötig, denn die Ballons fliegen in der Stratosphäre , also in großer Höhe über 15.000 Metern . Das machte die Abwehr mit konventionellen Kampfjets oder Boden-Luft-Raketen nahezu unmöglich.

Die M-17 sollte 500 Schuss für die GSch-23 an Bord haben. Die Projektile mussten extra angefertigt werden. Sie hatten sehr sensible Aufschlagzünder, die bei Berührung mit der dünnen Haut des Ballons explodieren sollten. So sollten sie ein riesiges Loch in den Ballon reißen, während normale Projektile ihn bloß durchschlagen hätten. Denn bei Größen von mehr als 30 Metern könnte der Ballon, trotz ein paar kleiner Löcher, noch weiterfliegen.

Bei Tests und Berechnungen stellte sich schnell heraus, dass durch die große Höhe und die Geschwindigkeit kaum Zeit zum Zielen waren. Die M-17 wurde deshalb nur mit einer Kamera statt einer Kanone getestet. Tatsächlich wurde das Flugzeug wegen dieses und anderer Probleme nie mit einer Kanone ausgestattet.

Laserabwehr

Parallel zur M-17 entwickelte die Sowjetunion ein Flugzeug mit einer Laserwaffe. Die Berijew A-60 basiert auf dem Transportflugzeug Iljuschin Il-76MD.

Sie hatte ein LiDAR-Zielgerät. Die eigentliche Laserwaffe war an der Oberseite angebracht, hinter den Flügeln. Mit einem Spiegelsystem sollte der Laser auf das Ziel konzentriert werden.