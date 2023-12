Chinas neue Mikrowellenwaffe ist ein „Gamechanger”

Je mehr Technologie Einzug am Schlachtfeld hält, umso wichtiger wird elektronische Kriegsführung. Zuletzt hat das der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gezeigt.

Jammer werden genutzt, um die Steuerung von Drohnen und das GPS-Signal von Marschflugkörpern zu blockieren. Frühwarnradarsysteme und Radaranlagen der Luftabwehr sind bevorzugte Ziele für Kommandoaktionen und Sättigungsangriffe.

Jetzt will ein chinesisches Forschungsteam ein Gerät entwickelt haben, dass die elektronische Kriegsführung revolutionieren soll. Wie SCMP berichtet, sprechen sie von einen „Gamechanger“, der das Potenzial hat, das militärische Ungleichgewicht dauerhaft zu verändern.

➤ Mehr lesen: Mysteriöse Stealth-Drohne in China gesichtet

So klein, dass sie in viele Drohnen passt

Das Team behauptet, eine Mikrowellenwaffe entwickelt zu haben, die viel kompakter ist und weniger Energie benötigt als bisherige Modelle. Dadurch könne sie in kleinere und günstigere militärische Drohnen eingebaut werden. Wie klein, wird nicht genannt, es ist lediglich die Rede von „allen Arten von Drohnen“. Eine der kleinsten Drohnen des chinesischen Militärs ist die Rainbow CH-803, mit einer Spannweite von 3 Metern.

Üblicherweise sind leistungsstarke Jammer und Waffen zur elektronischen Kriegsführung in eigenen Pods untergebracht, die an modifizierten Kampfjets oder besonders großen Drohnen montiert sind. In China wäre das etwa die J-15D, ein Zweisitzer mit 15 Metern Spannweite. Für noch mehr Leistung werden umgebaute Transportmaschinen verwendet. In den USA ist das etwa die 4-motorige EC-130H Compass Call mit 40 Metern Spannweite, die auf der C-130 Hercules basiert.