Russland blockiert Zielsysteme von HiMARS-Raketen und GPS-Bomben

Elektronische Kriegsführung

In einem Interview mit der Financial Times hat der ukrainischen Verteidigungsminister Oleksij Resnikow erklärt, dass es den Streitkräften derzeit schwerfällt, die Präzisionsmunition einzusetzen. Russland habe eine Gegenmaßnahme entwickelt, so Resnikow. Nun sei die Ukraine und ihre Partner dabei eine Gegenmaßnahme zu dieser Gegenmaßnahme zu entwickeln, sagt der Minister. Es sei also ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel.