Weitere NASAMS zugesagt

Als Besonderheit nutzt NASAMS Luft-Luft-Raketen, mit denen normalerweise Kampfjets ausgerüstet werden. Dazu gehört die AIM-120 AMRAAM und die AIM-9 Sidewinder. Diese "Zweitverwertung" ist kostengünstiger als eine Neuentwicklung entsprechender Raketen, was NASAMS besonders effizient macht.

Außerdem haben die USA und die verbündeten NATO-Länder diese Raketen in hohen Stückzahlen in den Arsenalen, was den Munitonsnachschub in die Ukraine einfacher macht. Weil es für diese Raketen bereits bessere Nachfolgemodelle gibt, werden sie ohnehin nicht mehr in so hoher Stückzahl in den Lagern benötigt und können deshalb im NASAMS verbraucht werden.

Bald sollen weitere Abwehrsysteme an die Ukraine geliefert werden. Norwegen hat zugesagt, 2 NASAMS noch im Frühjahr 2023 an die ukrainischen Streitkräfte zu übergeben. Darüber hinaus sollen 6 weitere Systeme aus den USA und eine aus Kanada zugeliefert werden.