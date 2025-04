Tesla testet Model 3 mit mysteriösen Kameras

Nun tut sich aber wieder etwas bei Tesla. Seit einigen Tagen sind mehrere Fotos aufgetaucht , auf denen ein mysteriöses Model 3 zu sehen ist. Für Rätselraten sorgen vor allem die ungewöhnlichen Kameras an der Karosserie der Fahrzeuge.

Seither ist es aber recht still geworden um das so genannte Cybercab . Musk war mehr mit dem Schreddern der US-Staatsapparates beschäftigt, als mit seinen Unternehmen. Das Image von Tesla ist mittlerweile völlig unter die Räder gekommen, die Verkäufe sind drastisch eingebrochen .

Das letzte Mal als Elon Musk mit Neuheiten bei Tesla auf sich Aufmerksam gemacht hatte, liegt einige Monate zurück. Im Oktober hat er die selbstfahrenden Robotaxis präsentiert, die das Unternehmen in eine goldene Zukunft führen sollen.

Darauf deutet in erster Linie die Platzierung der Kameras hin. Vergleicht man nämlich die Kameras des Cybercabs mit jenen der Testfahrzeuge, wird man feststellen, dass sie an ungefähr denselben Stellen angebracht sind.

Beim Robotaxi sind die Kameras an exakt denselben Stellen angebracht.

Fahrerlose Tesla-Taxis in Texas

In Austin in Texas möchte Tesla demnächst einen fahrerlosen Taxidienst mit seinen Cybercabs anbieten. Auch in anderen US-Städten soll das Unternehmen um eine Bewilligung angesucht haben. Wann die ersten selbstfahrenden Tesla-Taxis unterwegs sein werden, ist jedoch nicht abschätzbar.