Tesla zeigt Robotaxi: Das soll der große Wurf sein?

Elon Musk will mit dem selbstfahrenden Taxi eine Revolution einläuten. Ob das gelingt, darf bezweifelt werden. Eine Analyse.

Elon Musk hat es wieder getan. Er hat schon wieder angekündigt, dass es im kommenden Jahr komplett selbstfahrende Tesla-Autos geben wird - Robotertaxis, die ihre Gäste ohne menschliches Zutun von A nach B bringen werden. Seit 2016 wiederholt der Tesla-Chef diese Ankündigung alljährlich. So richtig glauben will ihm schon lange niemand mehr - es ist schon mehr ein Running Gag geworden. Aber dieses Mal war dann doch alles anders. ➤ Mehr lesen: Uber-CEO erklärt, woran Elon Musks Robotaxis scheitern werden

Revolution des Verkehrs oder heiße Luft? Im Rahmen einer aufwändig inszenierten Show hat Musk nämlich ein eigenes Fahrzeug präsentiert, das speziell für das autonome Fortbewegen entwickelt wurde. Es hat kein Lenkrad und keine Pedale, bietet Platz für 2 Personen und soll nicht weniger als den Verkehr revolutionieren. Bezeichnet wurde das neue Elektrofahrzeug abwechselnd als "Robotaxi" und "Cybercab". Als es um den Zeitplan des neuen Fahrzeugs ging, kam Musk auf der Bühne ins Stammeln. Es werde ab 2026 produziert, sagte er, um gleich darauf einzuwerfen, dass solche Ziele manchmal nicht halten. Jedenfalls soll die Produktion vor 2027 beginnen, fügte er hinzu, als ob das nicht dasselbe wäre. Der Preis soll weniger als 30.000 Dollar ausmachen. Der niedrig angesetzte Preis und der ambitionierte Zeitplan sind nicht die einzigen Aspekte, bei denen starke Zweifel aufkommen. Die gesamte Veranstaltung war gespickt mit abenteuerlichen Ankündigungen, bei denen man ziemlich viel heiße Luft verorten könnte. ➤ Mehr lesen: Spritztour im Waymo: So fährt es sich im selbstfahrenden Taxi

Robotaxi ist nicht die Lösung für Verkehrsprobleme Abgesehen davon, ob das Cybercab in der Form technisch überhaupt möglich ist, wirft das Konzept einige dringende Fragen auf. Mit seinem autonomen Transportmittel gibt sich Musk nämlich wieder einmal als großer Visionär und will mit Robotaxi-Flotten den Personentransport in Städten komplett umkrempeln. "Today's transportation sucks", wurde bei dem Event hinausposaunt. Ob die Lösung für dieses angebliche Problem tatsächlich ein 2-sitziges Robotaxi ist, das genauso viel Platz auf den Straßen benötigt, wie ein herkömmliches Auto, darf skeptisch aufgenommen werden. Wer soll überhaupt die Zielgruppe sein? Familien bestimmt nicht. Wo sollen die Cybercabs für eine Transportrevolution sorgen? In europäischen Städten mit einem funktionierenden öffentlichen Verkehrsnetz bestimmt auch nicht. ➤ Mehr lesen: Wütender Mob zündet selbstfahrendes Auto an

Robovan als Lösung? Für besonders dicht besiedelte Gebiete hatte Tesla aber noch ein Ass im Ärmel: Der selbstfahrende Mini-Bus mit dem Namen Robovan, in den bis zu 20 Personen passen sollen. "Wir machen das und es wird so aussehen", verspricht Musk. Eine ernsthafte Diskussion darüber, wie realistisch der Einsatz des Robovan ist, kann man sich noch sparen. Auch wenn er ein Hingucker ist, würde es noch Jahre dauern, bis er in der Gegenwart angekommen ist. Eine Zeitangabe liegt nicht vor, gut möglich, dass es beim bloßen Konzept bleibt. ➤ Mehr lesen: Video: Robotaxi fuhr 30 Sekunden lang im Gegenverkehr Musk will Autos verkaufen, keine Verkehrsvermeidung Aber es geht Musk ja gar nicht um das Verhindern von Staus und Verkehrsvermeidung. Er will seine selbstfahrenden Autos verkaufen und der Slogan dafür lautet: "Mit autonomen Fahrzeugen bekommt man seine Zeit zurück", wie er auf der Bühne mehrmals versprach. Man könne im Cybercab einschlafen und am Ziel aufwachen, erklärte der Tesla-CEO. Das autonome Taxi sei 10-mal so sicher wie ein menschlicher Fahrer, behauptet Musk. Einen stichhaltigen Beweis für all diese Vorstellungen bleibt er allerdings seit 10 Jahren schuldig. ➤ Mehr lesen: Tesla-Fahrer schämen sich wegen Elon Musk für ihre Autos

Technische Fragen bleiben unbeantwortet Noch mehr: Die Skepsis an den selbstfahrenden Visionen des Tesla-Chefs sind im Laufe der Jahre immer größer geworden. Die Präsentation des lange angekündigten Cybercabs wäre nun die Möglichkeit gewesen, diese Zweifel aus dem Weg zu räumen. Diese Chance hat Musk aber nicht genutzt. Mit keinem Wort wurde erwähnt, auf welchen Technologien das Robotaxi aufbaut und wie die fortschrittlichen Selbstfahreigenschaften überhaupt ermöglicht werden sollen. Von den Fotos her zu urteilen, sieht es so aus, als würde sich auch das Robotaxi lediglich anhand von Kameras orientieren. Ein Kritikpunkt, mit dem Tesla seit jeher konfrontiert ist. Die Konkurrenz vertraut nämlich ganz wesentlich auf leistungsfähigere LiDAR-Sensoren und behauptet, dass Kameras allein nicht ausreichen. ➤ Mehr lesen: Video: Polizist brüllt selbstfahrendes Auto an

Induktives Laden und zweifelhafte Reinigung Anstatt technologische Zweifel zu zerstreuen, wurden die Zweifel nur noch mehr. Das Cybercab hat nämlich keine herkömmliche Ladebuchse und kann also nicht an einer gewöhnlichen Ladestation angeschlossen werden. Der Akku des Robotaxi kann lediglich induktiv geladen werden. Details dazu wurden ebenso keine genannt. In der Praxis bedeutet das jedoch, dass es ein flächendeckendes Netzwerk an induktiven Lademöglichkeiten für die Cybercab-Flotten geben muss. Wie das in 2 Jahren bis zum Produktionsstart des Fahrzeugs realisiert werden soll, ist ungewiss. Noch etwas: Zum Betreiben einer größeren Robotaxi-Flotte gehören auch die Niederungen der Instandhaltung. Was die Reinigung betrifft, überschreitet Tesla endgültig die Grenzen der Lächerlichkeit. In einem kurzen Zuspieler wurde gezeigt, dass der Innenraum der Cybercabs von Industrieroboterarmen geputzt wird. Man darf gespannt sein.