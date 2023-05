Video: Polizist brüllt selbstfahrendes Auto an

Selbstfahrende Autos sind in San Francisco angekommen. Das stellt die ansässige Polizei manchmal auf die Probe: Im Februar dieses Jahres versuchte etwa ein Polizist ein fahrerloses Auto am Losfahren zu hindern, indem er es mit einer Fackel in der Hand anschrie.

"No, you stay!", also "Nein, du bleibst", befielt der Polizist in einem Video, das von seiner Bodycam aufgezeichnet wurde (hier ansehen). Der Vorfall ereignete sich laut Lokalmedium "Mission Local" bereits am 9. Februar. Wieso der Polizeibeamte dabei eine Leuchtfackel zündete, ist nicht bekannt, fügt allerdings zum Effekt bei.

Autonomes Taxi erkannte Gefahr nicht

Ausgangspunkt des Vorfalls war ein Feuer im Sunset District von San Francisco, zu dem Feuerwehr und Polizei gerufen wurden. Als die Feuerwehr gerade dabei war, ihre Löschleitungen zu verlegen, kam das autonome Fahrzeug des Taxidienstes Waymo ins Spiel. Die Polizei versuchte zu verhindern, dass das Auto über die Löschleitungen fährt.