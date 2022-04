Video: Selbstfahrendes Auto verwirrt bei Fahrzeugkontrolle Polizisten

Ein fahrerloses Auto von General Motors sorgte vergangene Woche in San Francisco für Verwirrung. Polizisten wollten den Wagen, der angeblich ohne Licht fuhr, an einer roten Ampel kontrollieren, berichtet electrek. Als sich einer der Polizisten dem Wagen nähert und am Fahrer*innensitz niemanden vorfindet, will er zunächst die Tür öffnen, dreht dann aber wieder ab.

Auf einem auf Instagram von einem Passanten veröffentlichtem Video hört man ihm Hintergrund eine Stimme, die sagt: "Da ist niemand drinnen." Als die Ampel grün wird, fährt der fahrerlose Chevy Bolt über die Kreuzung, wo er dann mit eingeschaltetem Notfalllicht zum Stehen kommt.