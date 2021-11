Selbstfahrende Autos aus Österreich fahren auf Flughäfen

2022 ist es soweit. Das erste selbstfahrende Robotertaxi soll über Deutschlands Straßen rollen. Das verspricht der Autovermieter Sixt. Im Probebetrieb sind zunächst Fahrer*innen an Bord. Für den Notfall. Auf lange Sicht soll das „Auto-Auto“ aber alleine die Straßen (un)sicher machen. Wo gibt es bereits selbstfahrende Fahrzeuge?

Robotertaxi per App

Ein Taxi per App bestellen, das ist seit die großen Fahrtendienste Uber, Lyft und Co. den Markt erobert haben für viele Alltag. In Phoenix, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Arizona, holen Taxis von Googles Tochterunternehmen Waymo seit 2018 ihre Gäste fahrerlos ab. Sogar auf Sicherheitsfahrer*innen verzichtet die Firma. Auch außerhalb der USA befinden sich Robotertaxis im Testbetrieb. Zum Beispiel in Shenzen oder Tel Aviv. Ende diesen Jahres soll nun auch in Moskau ein autonomer Fahrtendienst starten.

Auto-Lieferservice

Nicht nur Personen, sondern auch Essen wird auf US-Straßen mit autonomen Fahrzeugen von A nach B transportiert. Das Start-Up Nuro bietet in Kalifornien seit einigen Jahren einen selbstfahrenden Lieferservice an. In Texas ging das Unternehmen Anfang 2021 sogar eine Kooperation mit der bekannten Restaurantkette Domino’s ein.

Shuttle-Pilotprojekte

In Europa gibt es bereits mehrere Pilotprojekte mit selbstfahrenden Kleinbussen. Zwei französische Unternehmen, Navya und EasyMile, bieten die Gefährte sogar serienmäßig an. Zuletzt ging auch in Österreich ein Testbetrieb von selbstfahrenden Bussen zu Ende. 3 Jahre lang waren autonome E-Shuttles in der Seestadt Aspern unterwegs. Die Bilanz ist durchwachsen. Denn bei Schneefall, Regen oder Nebel mussten die Fahrer*innen immer wieder händisch eingreifen. Das Öffi-Fahrzeug soll daher nicht mehr weiterbetrieben werden.