Dominos: Autonomer Roboter liefert Pizza

Da ein großer Fahrermangel herrscht, will Dominos Pizza Roboter zu den Kunden schicken.

Die größte Pizzakette in den USA startet diese Woche mit der Essenslieferung per autonomen Roboter im texanischen Houston. Dafür kooperiert Dominos Pizza mit dem Robotikunternehmen Nuro, das sich auf autonome Lieferfahrzeuge spezialisiert und sich eine Investition in Milliardenhöhe gesichert hat.

Der Grund für die autonome Zustellung hänge mit dem signifikanten Mangel an Lieferfahrern zusammen, wie Nuro gegenüber Reuters mitgeteilt hat.

Öffnen per PIN

Nutzer können die Route des Lieferroboters tracken. Sie bezahlen online im Voraus. Sobald der Roboter ankommt, geben sie einen PIN ein, um ihre Bestellung aus dem relativ kleinen Fahrzeug herauszunehmen. Mit diesem Programm will Dominos besser verstehen, wie Kunden auf diese Art der Zustellung reagieren, wie sie mit dem Roboter interagieren und wie sich die autonome Lieferung auf den Betrieb in den Filialen auswirkt.

Houston sei für dafür aber eine besonders große Herausforderung. Die viertgrößte US-Stadt zähle zu jenen Städten it den meisten Verkehrstoten.