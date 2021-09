Wo bleiben die selbstfahrenden Autos?

Rund um selbstfahrende Autos gab es vor rund 6 Jahren einen großen Hype. Kaum ein Autohersteller hatte damals nicht angekündigt, bis 2020 ein autonomes Auto fertig gestellt zu haben. Die Versprechen waren groß, die Visionen ebenso. Sie reichten von „kein Stau“ bis zu „keine Unfälle mehr“. Doch was blieb davon übrig? die futurezone befragte 3 Experten zu dem Thema.

Grund 1: Mensch-Maschine-Interaktion wurde verdrängt

„Die Systeme sind noch nicht so gut, dass Autos in jeder Situation vollständig selbstständig fahren könnten“, sagt Philipp Wintersberger, Informatiker an der TU Wien, im Gespräch mit der futurezone. „Es herrschte damals eine irrsinnige Euphorie, doch die war ein Irrglauben“, so Wintersberger. Seine Begründung, warum es so weit gekommen ist: Die Autobranche habe die „Phasen dazwischen“ lange Zeit völlig ignoriert. „Es gibt aber noch eine lange Zeit Fahrer*innen, die am Steuer sitzen. Das wurde aber völlig negiert“, erklärt Wintersberger.

Dabei ist der Mensch bis zum „Level 5“, der Vollautomatisierung der Fahrzeuge, die in jeder Situation die Kontrolle übernehmen und Menschen nur noch Passagiere sind, als Fahrer*in sehr wohl gefragt. Während Piloten darauf trainiert werden, Flugzeuge kurzfristig zu übernehmen, wenn ein System fehlschlägt, ist das bei Autofahrer*innen jedoch nicht der Fall. Sie sind keine Expert*innen, die in kritischen Situationen binnen weniger Sekunden eingreifen können. „Je mehr Funktionen in einem Auto automatisiert werden, desto schwieriger wird es, im richtigen Moment die richtige Entscheidung zu treffen, weil man bereits an Fahrkünsten abgebaut hat. Dieses Problem wollte die Branche nicht so richtig wahrhaben“, sagt der Experte.