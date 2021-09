Robotertaxis in Österreich: Bitte warten

In Deutschland sind ab 2022 autonome Taxis unterwegs. In Österreich gibt es Pläne, aber noch keinen geeigneten Rechtsrahmen.

Im Probebetrieb werden zunächst Fahrer an Bord sein, die das Steuer im Notfall übernehmen können. Langfristig soll das Auto den städtischen Verkehr alleine bewältigen. Im Mai hat das deutsche Parlament das Gesetz zum autonomen Fahren verabschiedet , das den Betrieb solcher Dienste erlaubt. In Österreich gibt es so etwas dagegen noch nicht.

Auf der Automobilmesse IAA in München wurde vergangene Woche angekündigt , dass ab nächstem Jahr vollständig autonom fahrende Robotertaxis durch Bayerns Hauptstadt fahren werden. Bei den Fahrzeugen wird es sich um umgebaute, siebensitzige SUVs des chinesischen Herstellers Nio handeln. Entwickelt wurde das Fahrzeug vom israelischen Sensorspezialist Mobileye, der seit 2017 zum US-Computerchipkonzern Intel gehört. Der Dienst in München wird gemeinsam mit dem Autovermieter Sixt betrieben.

Anderswo bereits Alltag

Was Mobileye und Co. in München vorhaben, hat jedoch eine andere Dimension und erfordert einen noch weiteren gesetzlichen Rahmen. Was es bedeutet, wenn Robotertaxis im echten Verkehr unterwegs sind, davon kann man sich in einigen Städten auf der Welt bereits ein Bild machen. Google bzw. dessen Tochterunternehmen Waymo testen ihre selbstfahrenden Autos bereits seit 2015 auf öffentlichen Straßen.

Seit 2018 können sich Besucher von Phoenix, Arizona, per App Robotertaxis bestellen, die ohne Sicherheitsfahrer auskommen. Auch die großen US-Fahrtendienste Uber und Lyft testen Robotertaxis in Städten. Bei einer Uber-Fahrt kam es 2018 leider auch zu einem tödlichen Unfall. Aber auch außerhalb der USA sind Robotertaxis bereits im Testbetrieb, z.B. in Shanghai oder in Tel Aviv. Noch 2021 soll ein Dienst in Moskau gestartet werden.