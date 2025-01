Vermutlich von Rakete: Riesiger Metallring vom Himmel gefallen

Allen Anschein nach, handelt es sich dabei um ein Teil einer Weltraumrakete , schreibt die kenianische Raumfahrtagentur in einer Aussendung . Der Metallring hat einen Durchmesser von etwa 2,5 Metern . Die Trümmer seien geborgen worden und würden nun untersucht.

Am Montag ist ein riesiger Metallring vom Himmel gefallen. Das 500 Kilogramm schwere Teil ist in der Ortschaft Mukuku im Süden von Kenia eingeschlagen. Es habe geklungen, als würde ein Gewitter niedergehen, heißt es. Der Metallring stammt offensichtlich aus dem Weltraum , Schaden wurde keiner angerichtet.

Von welcher Rakete das Teil stammt, wurde nicht erwähnt. Ebenso ist unklar, ob der Ring bereits längere Zeit im Orbit war oder ob er von einer startenden Trägerrakete kommt. Sollte letzteres der Fall sein, kommen eigentlich nur das Polar Satellite Launch Vehicle PSLV-CA der indischen Weltraumbehörde beziehungsweise die Falcon 9 von SpaceX in Frage.

"Vorläufige Untersuchungen deuten darauf hin, dass es sich bei dem heruntergefallenen Objekt um einen Trennring einer Trägerrakete handelt", berichtete die Behörde. Dieser hätte eigentlich beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühen oder in unbewohnte Gebiete fallen müssen.

Die möglichen Raketen

Dabei gilt das PSLV-CA als wahrscheinlicher. Der Launch liegt näher am Zeitpunkt des Einschlags und die Rakete hat einen Durchmesser von 2,8 Meter, was in etwa der Größe des entdeckten Metallrings entspricht.

Die Falcon-9-Launches liegen zeitlich weiter von Einschlagszeitpunkt entfernt. Außerdem haben die SpaceX-Raketen einen Durchmesser von 3,7 Meter, was deutlich größer ist, als das zu Boden gestürzte Metallteil.

