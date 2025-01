Streamingdienst Apple TV+ ist am Wochenende gratis

Apple schlägt vor, dass wir das neue Jahr mit einem Serienmarathon am Wochenende anklingen lassen.

Apple verschenkt normalerweise selten etwas, aber kommendes Wochenende ist das anders. Am 4. und 5. Januar ist Apples Streamingdienst Apple TV+ weltweit gratis, wie über den offiziellen X-Account bekanntgegeben wurde.

Kein Abo notwendig

Wie Variety erläutert, sollen am Samstag und Sonntag alle Serien und Filme uneingeschränkt freigeschaltet werden, für die man sonst ein Abo bräuchte. Man braucht allerdings eine Apple ID, damit man auf das Angebot zugreifen kann. Wie auch bei anderen Streamingdiensten kann man die Filme und Serien von Apple TV+ auf verschiedenen kompatiblen Geräten streamen.

Normalerweise bietet Apple ein 7-tägiges Probeabo an, das dann jedoch in ein kostenpflichtiges Abo umgewandelt wird, wenn man es nicht kündigt. Am kommenden Wochenende muss man allerdings kein Abo abschließen. Apple dürfte mit dem Angebot einen Versuch starten, mehr zahlungswillige Kunden für sein Streamingangebot zu gewinnen.

Auf Apple TV+ gibt es viel zu entdecken. Im Angebot hat der Streamingdienst etwa den Film "To The Moon" mit Scarlett Johansson und Channing Tatum sowie spannende Serien wie "Severance", von der Mitte Jänner eine neue Staffel erscheinen soll.