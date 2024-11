Spotify Premium kostenlos nutzen: Streamer geht gegen Apps vor

Wer Spotify kostenlos verwenden möchte, hat 2 Möglichkeiten: Entweder man begnügt sich in der Gratis-Version mit eingeschränktem Funktionsumfang und Werbeunterbrechungen, oder man greift auf eine Spotify-Mod-App zurück.

Spotify geht gegen Mod-Apps vor

"Spotify Mod", die wohl beliebteste dieser fragwürdigen Apps, wurde vor einigen Tagen vom Streaming-Dienst ausgesperrt und funktioniert seither nicht mehr. Mehrere Nutzer der Anwendung berichten, dass ihre Playlists leer sind und Tracks nicht mehr abgespielt werden können.

Es sieht danach aus, als hätte Spotify seine Schnittstellen verändert. Die APIs wurden anscheinend dahingehend optimiert, dass derartige Mod-Apps nicht mehr an die Premium-Funktionen kommen.

Malware unterjubeln

Die Spotify-Mod-Apps verstoßen nicht nur gegen die Nutzungsbedingungen, sie stellen auch ein Sicherheitsrisiko dar. Verfügbar sind sie lediglich für Android-User, weil sie nur abseits des offiziellen Google Play Store zu haben sind. Man muss sich also eine APK auf das Handy laden und dafür standardmäßigen Sicherheitseinstellungen des Betriebssystems umgehen.

In einem solchen Fall weiß man nie so genau, was man sich tatsächlich auf seinem Handy installiert. Und seit der Streaming-Dienst die "Spotify Mod"-App verbannt hat, wollen Kriminelle den Nutzern verseuchte Apps unterjubeln.