Spotify hat ein teures Problem mit weißem Rauschen

Weißes Rauschen ist für viele Menschen angenehm: Es überlagert Lärm und Störgeräusche, hilft beim Einschlafen und wird sogar in der Tinnitus-Therapie eingesetzt. Für den Musikstreamingdienst Spotify ist weißes Rauschen allerdings buchstäblich ein Geldvernichtungsgeräusch.

Ambient-Podcasts sind beliebt

Alles fing im Jahr 2019 an, als Spotify die Podcast-App Anchor aufkaufte, um seine Podcastsparte zu stärken. Das gelang: Das Unternehmen konnte seitdem viele Podcastkreator*innen für sich gewinnen. Gleichzeitig liefern aber nicht alle Podcaster*innen klassische Shows ab. Dabei hat vor allem eine Gruppe mit dem Spotify-Tool einen großen Erfolg: Produzent*innen von weißem Rauschen.

➤ Mehr lesen: Weißes Rauschen: So hilft das iPhone beim Einschlafen

In diesen Podcasts werden verschiedene Geräusche wie Wellengeräusche oder Vogelstimmen in Dauerschleife abgespielt. Hörer*innen können dabei stundenlang dem weißen Rauschen zuhören - etwa, weil sie währenddessen arbeiten oder bereits eingeschlafen sind. Für den Spotify-Algorithmus bedeutet das allerdings, dass es sich bei den Podcasts um Qualitätscontent handeln muss. Und so schlägt er die Podcasts immer neuen Nutzer*innen vor.