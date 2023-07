Spotify-Konkurrent: TikTok startet eigenen Musik-Streamingdienst

Die Kurzvideo-App TikTok steigt ins Musikstreaming ein und wird somit zum direkten Konkurrenten von Spotify und Co.

TikTok-Nutzer*innen können ihre bestehenden TikTok-Konten mit dem Dienst synchronisieren, Songs anhören, herunterladen und teilen. Der Dienst umfasst die Musiksammlungen großer Labels wie Universal Music Group, Warner Music Group und Sony Music. In der Beta-Phase erhalten alle Nutzer*innen ein 3-monatiges Gratis-Abo .

Vor 2 Wochen startete TikTok seinen neuen Streamingdienst " TikTok Music " in Brasilien und Indonesien, nun kommen Australien, Mexiko und Singapur dazu. In den kommenden Monaten soll der Dienst wohl weiter ausgerollt werden. Damit konkurriert die App direkt mit anderen Diensten wie Spotify, Apple Music oder Amazon Music .

Danach muss für den Dienst allerdings bezahlt werden, ein Gratis-Abo mit Werbung ist nicht möglich. Die Preise rangieren von umgerechnet etwa 6 Euro in Mexiko bis hin zu 7,27 Euro in Australien. Welche Länder noch dazukommen sollen, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Aus dem Unternehmen hieß es aber, dass man in den kommenden Monaten mehr zum Dienst zu sagen habe.

Virale Songs auf TikTok

TikTok ist bereits jetzt ein beliebtes Tool, um neue Musikstücke zu entdecken. Das führt oft dazu, dass Songs deutlich an Popularität gewinnen, nachdem sie auf der App viral gegangen sind. Im neuen Streamingdienst kann man sich die Vollversionen viraler TikTok-Songs anhören, auf Songtexte in Echtzeit zugreifen und Wiedergabelisten mit Freunden erstellen. TikTok Music verfügt außerdem über eine Shazam-ähnliche Funktion, mit der unbekannte Songs identifiziert werden können.

Darüber hinaus bietet der Dienst soziale Funktionen. Laut TikTok können sich Nutzer*innen Kommentare unter die Lieder schreiben und so mit anderen Musikliebhaber*innen in Kontakt treten.