TikTok-Trend: Warum Fans Künstler mit Gegenständen bewerfen

Auch Harry Styles wurde vergangenes Wochenende im Wiener Ernst-Happel-Stadion von einem Gegenstand am Auge getroffen.

Ein riesiger Laib Käse, das Smartphone oder sogar die Asche der eigenen Mutter. In den vergangenen Wochen haben Fans bei einigen Konzerten immer skurrilere Dinge auf die Bühne geworfen. Nicht immer ging das gut aus: Die US-Sängerin Bebe Rexha wurde kürzlich bei ihrem Konzert in New York von einem Smartphone im Gesicht getroffen. Auf Instagram zeigte sie daraufhin ihr blaues Auge.

Doch was steckt hinter diesem Social-Media-Trend und wie gefährlich ist das Ganze? In der neuen Folge "fuzo explains..." haben wir uns das genauer angeschaut.