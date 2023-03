TikTok-Video sorgt für Welle an Autodiebstählen

Ein TikTok-Video sorgt seit 2 Jahren dafür, dass zahlreiche Kias und Hyundais in mehreren US-Städten gestohlen werden. Laut einem Bericht von Business Insider haben sich etwa in der Stadt Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin die Autodiebstähle seit 2020 verdoppelt. In St. Louis im Bundesstaat Missouri haben sie sich von der zweiten Hälfte 2021 bis zur zweiten Hälfte 2022 um 157 Prozent erhöht.

50 Prozent der Autos, die heuer in Chicago gestohlen wurden, stammen von den beiden Herstellern. Auch in Städten wie New York oder Los Angeles wurden starke Zuwächse verzeichnet. Grund dafür ist die Kia Challenge, die erstmals 2021 viral ging und Mitte 2022 wieder an Aufmerksamkeit gewann. In der Challenge wird dargelegt, wie einfach es ist, bestimmte Kia- und Hyundai-Modelle zu kapern. Die futurezone hat berichtet.