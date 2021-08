Gefährliche Milchkisten-Challenge von TikTok verbannt

Social Network zeigt keine Resultate mehr an, wenn man nach der viralen Geschicklichkeitsübung sucht.

Bei der so genannten "Milk Crate Challenge" werden Kisten für den Transport von Milchflaschen oder -Packungen in Pyramidenform gestapelt. Wer es schafft, die Stufen hinauf- und wieder hinunterzusteigen, erntet Jubel und Ruhm. Allzu oft endet die virale Geschicklichkeitsübung allerdings damit, dass die Kisten-Stapel kollabieren und der Kandidat oder die Kandidatin einen wilden Sturz hinlegt. TikTok will bei diesen Spiel nicht mehr mitspielen.