Rapper Lil Nas X zerriss Hose bei Live-Show: Video geht viral

Es hätte eigentlich einer der wichtigsten Auftritte seiner Karriere werden sollen: die "Saturday Night Live"-Show, die etwa SpaceX-CEO Elon Musk Anfang Mai moderiert hatte: Der 22-jährige Rapper Lil Nas X ("Old Town Road") performte dort seinen Hit "Montero Call Me By Your Name), als bei einer Bewegung an der Pole-Dance-Stange seine Hose riss.

Der darauffolgende Blick des Künstlers wurde auf Social-Media-Kanälen tausendfach verbreitet, das Video der Show auf YouTube hatte wenige Stunden später Millionen Klicks. Das Video machte auch auf Twitter und anderen Social-Media-Kanälen schnell die Runde.