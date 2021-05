Krypto-Betrug: Falsche Elon Musks erbeuteten 2 Millionen Dollar

Im Jahresvergleich seien diese Zahlen um den Faktor 12 angestiegen , so die FTC. Die Dunkelziffer soll noch um einiges höher sein.

Wo viel Geld im Spiel ist, ist auch der Betrug nicht weit. So auch auf dem Markt der Kryptowährungen: Seit Oktober 2020 haben sich 7.000 Personen gemeldet, die zusammengerechnet mehr als 80 Millionen US-Dollar durch Krypto-Betrug verloren haben, berichtet die US-Handelsbehörde FTC ( zur Aussendung ).

Giveaway Scams

Eine beliebte Masche beim Krypto-Betrug funktioniert mit gefälschten Accounts, die sich als Elon Musk oder andere Personen des öffentlichen Lebens ausgeben. Allein die falschen Tesla-CEOs haben laut der US-Handelsbehörde gutgläubige Krypto-Investor*innen um mehr als 2 Millionen Dollar gebracht.

Besonders erfolgreich scheinen dabei die so genannten "Giveaway Scams" zu sein. Dabei rufen gefakte Profile dazu auf, einen bestimmten Geldbetrag an eine Bitcoin-Adresse zu schicken. Der Betrag werde anschließend verdoppelt und umgehend zurückgeschickt, so das Versprechen.