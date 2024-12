Bitcoin fällt wieder nach Rekord von 106.000 US-Dollar

Bitcoin steigt und steigt und hat in der Nacht auf Montag ein weiteres Rekordhoch erreicht. Der Kurs war zwischenzeitlich auf 106.533 US-Dollar geklettert, ist dann aber schnell wieder etwas gefallen. Mittlerweile notiert die Kryptowährung bei 104.000 Dollar.

Seit Monaten befindet sich Bitcoin in einem Aufwärtstrend. Vor einem Jahr lag der Kurs noch bei rund 41.000 Dollar, was einer Steigerung von 156 Prozent gleichkommt. Wer im vergangenen Dezember 10.000 Dollar in Bitcoin angelegt hatte, verfügt nun über rund 25.600 Dollar.

