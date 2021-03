Das sind die wichtigsten Bitcoin-Alternativen

Marktkapitalisierung: 849 Mrd. Euro

Trotz der Vielzahl an alternativen Krypto-Projekten, macht Bitcoin immer noch rund 60 Prozent der Kapitalisierung des Kryptomarkts aus. Die maximal produzierbare Anzahl an Bitcoins ist technisch auf 21 Millionen Stück begrenzt, was die älteste Kryptomünze der Welt vergleichbar mit einem Edelmetall zu einem begrenzt verfügbaren Wertobjekt macht – vorausgesetzt, der Glauben in Bitcoin und die Nachfrage bleiben bestehen.

Natürlich kann Bitcoin auch zum Bezahlen bzw. für Finanztransaktionen verwendet werden. Im Vergleich zu anderen Kryptowährungen dauern Transfers aber länger und sind verhältnismäßig teuer. Technisch wird das Bitcoin-Netzwerk kaum mehr weiterentwickelt. Durch den Algorithmus wird die Erzeugung von Bitcoins immer rechenintensiver. Einige Millionen Bitcoin könnten zudem über die Jahre verlorengegangen sind, was die begrenzte Verfügbarkeit noch erhöhen würde.