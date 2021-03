Wie muss ich Gewinne aus Bitcoin und Krypto versteuern?

Der Kryptomarkt boomt. Doch während Bitcoin und andere Krypto-Assets von einer Rekordmarke zur nächsten klettern, läuft man dabei schnell Gefahr, in die Steuerfalle zu tappen. Denn jede Transaktion mit Krypto-Assets ist steuerpflichtig, wenn die Anschaffung kürzer als ein Jahr her ist und damit ein Gewinn erzielt wurde. Dabei spielt es keine Rolle, ob man für die verkauften Kryptos Euro bekommt, diese in andere Kryptowährungen umtauscht oder damit eine Ware oder Dienstleistung kauft.

Der Euro-Wert von Ein- und Verkäufen muss zusammen mit dem Datum der jeweiligen Transaktion folglich genau festgehalten werden. Macht man in einem Kalenderjahr mehr als 440 Euro Gewinn (Deutschland: 600 Euro), muss der Betrag in der Steuererklärung als sonstige Einkünfte beim Punkt „Einkünfte aus Spekulationsgeschäften“ angegeben werden. Wer bisher nur eine Arbeitnehmerveranlagung abgegeben hat, muss dafür in FinanzOnline einen Erklärungswechsel vornehmen und eine Einkommenssteuererklärung abgeben.

Wie funktioniert die Theorie in der Praxis?

Was in der Theorie einleuchtend klingt, wird in der Praxis allerdings schnell zum Albtraum. Selbst wenn man nur einige Kryptowährungen auf wenigen Börsen handelt und diese zum Verwahren an sichere Hardware-Wallets transferiert, kann der Dokumentationsaufwand schnell ansteigen. Darüber hinaus gibt es einige Bereiche, die rechtlich kaum oder unklar geregelt sind.