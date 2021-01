Visa-Karte von Bitpanda erlaubt in Bitcoin und Gold zu zahlen

Die Kryptobörse bringt eine Debitkarte auf den Markt, die Kryptowährungen, aber auch Gold beim Zahlen in Euro umwandelt.

Die österreichische Kryptobörse Bitpanda hat eine eigene Visa Debit Card angekündigt, die das Bezahlen im Alltag mittels Kryptowährungen, aber auch anderen Wertanlagen wie Gold oder Silber wesentlich erleichtern soll. Nutzer der Plattform können in der App ihre bevorzugte Währung einstellen, sei es jetzt Bitcoin, eine andere Kryptowährung oder auch Edelmetalle. Bezahlt man mit der Visa-Karte, wird die entsprechende Währung in Echtzeit einfach in Euro umgewandelt, um so den anfallenden Geldbetrag begleichen zu können. Der Verkäufer bekommt davon gar nichts mit. "Nicht nur investieren, auch ausgeben" "Alles, was mit Wertanlagen zu tun hat, ist mittlerweile digital - egal, ob es jetzt um Investitionen in Kryptowährungen und Edelmetalle oder allgemein um Geld anlegen geht. Was bisher aber nicht ging, war diese Assets auch einfach wieder ausgeben zu können", erklärt Bitpanda-Gründer Eric Demuth im Gespräch mit der futurezone. Das wolle man mit der neuen Visa-Debitkarte lösen. "Unserer Meinung nach ist das das fehlende Puzzleteil in der digitalen Finanzwelt."

© Bitpanda

Kosten fallen für die neue Karte keine an. Finanziert wird das Ganze allerdings über Tradinggebühren, die aber auch auf Bitpanda beim Wechseln von Kryptowährungen in Euro anfallen. Wer die eigene Euro-Wallet auf Bitpanda als Hauptquelle für Zahlungen ausgewählt hat, kann sich diese Gebühren ersparen. Das macht etwa Sinn, wenn man auf Bitpanda Pro bestimmte Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum zu geringeren Gebühren tauscht und den Euro-Ertrag im Bitpanda-Account lässt. Kein Apple Pay verfügbar Während die Karte an allen NFC-fähigen Terminals verwendet werden kann und Google Pay sowie Samsung Pay unterstützt, fehlt die Integration mit Apple Pay noch. Das dürfte allerdings nicht an Bitpanda, sondern an Apple liegen. Denn während Visa wie auch etwa PayPal die Zeichen der Zeit erkannt hat und kaum mehr Berührungsängste mit dem Thema Kryptowährungen zeigt, gibt sich Apple noch zögerlich, was die Umsetzung derartiger Angebote betrifft. Anders als Mitbewerber wie Crypto.com oder Swipe, die ihre Kredit- bzw. Debitkarten über die Erwerb und das monatelange Binden/Staking ihrer Plattform-Münzen (CRO, SXP) abwickeln, fällt diese Anforderung bei Bitpanda weg. Einige der angekündigten Benefits, wie ein Cashback von bis zu 2 Prozent in Bitcoin bei jeder Kartenbenützung sind aber ebenfalls an den Token der Plattform - in diesem Fall "BEST" gebunden. Je mehr Münzen des Bitpanda-Token man besitzt, desto höher der Cashback sowie der Rabatt bei den Transaktionsgebühren.

© Bitpanda