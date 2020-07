Gespanntes Warten auf den nächsten Bitcoin-Hype

„Man kann Bitcoin am ehesten als digitales Pendant zu Gold vergleichen. Menschen suchen stets etwas, was selten und schwer zu reproduzieren ist. Gold hat – wie übrigens auch jede Geldwährung – einen Wert, weil wir Menschen ihm einen Wert beimessen“, sagt Klanschek. Mit Bitcoin verhalte sich das ähnlich, anders als Gold sei es aber unendlich teilbar und könne in ein paar Sekunden als Zahlungsmittel durch die Welt verschickt werden.

Nur 21 Millionen Bitcoins verfügbar

Als größtes Argument für die langfristige Wertsteigerung von Bitcoin gilt der Umstand, dass der Bestand der digitalen Währung auf 21 Millionen Stück begrenzt ist. Knapp 18,5 Millionen Bitcoins sind bereits im Umlauf. Das technische Protokoll sieht zudem vor, dass die Erzeugung neuer Bitcoins über leistungsstarke Computernetzwerke immer aufwändiger wird. Das sinkende Angebot treibt den Preis in die Höhe, so die Theorie.

Alle vier Jahre sorgt ein eingebauter Mechanismus zudem dafür, dass die Belohnung für das Schürfen von Bitcoins halbiert wird. Dieses Ereignis fand zuletzt am 11. Mai statt und ist mit ein Grund, warum viele in der Szene in Kürze - spätestens aber 2021 - mit einer erneuten Preissteigerung rechnen. Doch es gibt auch kritische Stimmen, die vor der spekulativen Natur des Kryptomarkts warnen und die zuletzt enge Preis-Bindung an die traditionelle Börse als Gefahr sehen.