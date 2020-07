A1-Bezahlsystem unterstützt Bitcoin-Zahlungen

Dafür arbeitet Salamantex mit Online-Exchanges zusammen, die diese Zahlung abwickeln. Wie viel man für eine Transaktion mit Bitcoin bezahlt, wird vor der Abwicklung angezeigt, laut Markus Pejasevich von Salamantex wird diese Gebühr unter einem Prozent liegen.

Neugier

Natürlich ist man sich im Klaren, dass jetzt kein Ansturm auf das Bezahlen mit Kryptowährungen in Österreich passieren wird. „Derzeit zahlen die Leute aus Neugier damit, einfach weil es geht. In 2 bis 3 Jahren wird das aber normal sein“, so Markus Schreiber. Er rechnet bis Ende des Jahres mit Hunderten bis Tausenden Transaktionen über den neuen Bezahlservice. In 2 bis 3 Jahren sollen es Hunderttausende sein.

Nun sind Kryptowährungen für viele Nutzer eher eine Anlage oder es wird damit spekuliert. Das man im Geschäft damit bezahlen kann, ist eher untypisch. Daher rechnet Schreiber damit, dass Kunden vor allem dann mit Coins bezahlen, wenn der Kurs gerade günstig ist. Zwar können auch sehr kleine Beträge mit der Methode bezahlt werden, beim Lebensmittelhändler würde er allerdings nicht unbedingt mit Kryptowährungen bezahlen. So sind vor allem größeren Ausgaben, vom Smartphone bis zum Auto, im Fokus.

Dass man in Geschäften mit Bitcoin und Co. bezahlen kann, ist nicht neu. Die Coinmap zeigt beispielsweise an, wo man in seiner Nähe mit Kryptowährungen bezahlen kann. 120 Bezahlstellen betreibt Salamantex bereits selbst in Österreich, darunter vor allem KFZ-Handler, Juweliere, Gastronomie und Hotellerie aber auch die Outdoor-Textilien-Kette Timberland ist dabei. Nun soll das gemeinsam mit A1 Payment ausgebaut werden. Man sei mit weiteren großen Einzelhandelsketten im Gespräch, die in Kürze ebenfalls die neue Bezahlmethode akzeptieren wollen, heißt es. Angeboten werden sollen die Krypto-Zahlungen vor allem in Tourismus-Hotspots, da Kryptowährungen insbesondere in Asien beliebt sind und so den Reisenden eine weitere Bezahlmöglichkeit angeboten werden kann. A1 testet die Methode derzeit in 7 Shops und bestätigt, dass die Nachfrage da ist – wenn auch noch gering.