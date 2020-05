Bitcoin-Mining wird bald nur noch halb so viel Ertrag bringen

Wen betrifft das?

Das Mining von Bitcoins zahlte sich bisher für all jene Personen aus, die Rechenkraft bereitsstellten, um die Transaktion von Bitcoins zu validieren. Außer über das Mining kommen solche Personen auch über Netzwerkgebühren an Einnahmen, die ihren Mitteleinsatz decken. Diese Netzwerkgebühren liegen derzeit bei durchschnittlich 5 Prozent des Block Reward. In Zukunft werden sie wohl steigen.

Was wird mit dem Bitcoin-Kurs passieren?

Wie TheNextWeb berichtet, herrschen dazu unterschiedliche Auffassungen. Laut einigen Experten könnte der Bitcoin-Kurs dadurch rasant steigen, andere meinen, die Hash-Raten - mit denen die Aktivität von Bitcoin-Minern in der Blockchain gemessen werden, werden in den Keller fallen, wiederum andere meinen, es werde sich lediglich um eine "relativ langweilige Übung in Wirtschaftstheorie" handeln.

Laut Forbes könnte das Bitcoin-Halving zu einer Art "Gold Rush" auf die Kryptowährung führen. Viele Investoren könnten überlegen, Bitcoin als eine Art sicherer Hafen zu betrachten, der in Zeiten von Corona- und Wirtschaftskrise eine von Nationalbanken unabhängige Stabilität verspricht. Ob es tatsächlich zu dem "Gold Rush" kommen wird, das wagen aber nur wenige Experten zu prophezeien. Das Halving Event wird also spannend: Am Dienstag, 1:57 UTC (d.h. 3:57 Uhr in Österreich) wird es soweit sein. Auf der Webseite bitcoinblockhalf.com läuft der Countdown.