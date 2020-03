Massiver Bitcoin-Absturz geht weiter

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin ist am Donnerstag stark abgesackt. Der am vergangenen Wochenende begonnene Absturz setzt sich damit unaufhaltsam fort. Viele Anleger haben sich laut Marktbeobachtern vom Gedanken einer attraktiven Anlagealternative in turbulenten Börsenzeiten verabschiedet.

Donnerstagmittag notiert der Bitcoin auf der europäischen Handelsplattform Bitstamp bei zeitweise unter 6.000 Dollar (knapp 5.300 Euro) und somit auf dem tiefsten Stand seit Mai 2019. In Nacht ist der Wert dann noch einmal ordentlich gefallen. Zwischenzeitlich war ein Bitcoin nur mehr 4.200 Dollar wert.