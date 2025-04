Kryptodieb fällt auf Fake-Website herein, verliert 4,7 Millionen Euro

Am 12. Februar hatte ein Dieb 3.667 Tokens der Kryptowährung Ethereum gestohlen. Laut aktuellem Kurs haben die einen Wert von über 6 Millionen Euro.

Das Opfer ist die Plattform Zklend. Zklend machte dem Dieb ein Angebot: Wenn er innerhalb von 2 Tagen die Beute zurückgibt, darf er 10 Prozent davon als Finderlohn behalten und es wird keine Anzeige erstattet. Da der Dieb darauf nicht reagierte, gab es am 18. Februar eine weitere Nachricht an ihn: Zusätzlich zur Anzeige werde man 500.000 US-Dollar Belohnung ausrufen, für alle Hinweise, die zur Festnahme des Täters führen.

Dieb wurde selbst bestohlen

Erst am 31. März reagierte der Dieb. Er sagte, dass er den Kryptomixer Tornado Cash nutzen wollte. Solche Dienste werden verwendet, damit Kryptowährungen nicht weiter nachverfolgt werden können – man kann es als digitale Geldwäsche betrachten. Allerdings ist er bei seinem Versuch nicht auf der richtigen Website gelandet, sondern auf einer Fake-Website.

➤ Mehr lesen: Größter Diebstahl der Geschichte: Beute wurde in Bitcoin getauscht

Nachdem er auf der Phishing-Site seine Daten eingegeben hatte, wurden, laut seinen Angaben „alle 2.930 ETH“ gestohlen – das entspricht aktuell einem Wert von 4,7 Millionen Euro. Was mit den übrigen 700 ETH passiert ist, hat er nicht geschrieben. Er bittet in seiner Nachricht an Zklend um Verzeihung und sagt, die Plattform solle sich an die Phishing-Website wenden, um ihr Geld wieder zu bekommen.

Zklend scheint die Story zu glauben. Auf X schreibt die Plattform, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass die Phishing-Website und der Dieb unter einer Decke stecken.