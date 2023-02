Ein Viertel aller neuen Krypto-Währungen sind Betrug

Fast ein Viertel aller neuen Krypto-Coins, die 2022 aufkamen, sollen Teil eines Betrugsschemas sein, wie eine neue Analyse zeigt. Der Krypto-Analyst Chainalysis veröffentlichte am Donnerstag, dass bei vielen Währungen Marktmanipulation betrieben wird.

Das Unternehmen untersuchte mehr als 1,1 Millionen neue Krypto-Währungen. Die meisten davon wurden kaum gehandelt, bei rund 40.000 Währungen gab es allerdings nennenswerte Bewegungen. Von diesen Coins zeigten 24 Prozent die klassischen Charakteristiken eines "Pump and Dump"-Betrugs. Sie verloren in der ersten Woche nach ihrer Erscheinung mehr als 90 Prozent ihres Wertes.

Kurs künstlich in die Höhe getrieben

Beim "Pump and Dump"-Betrug wird der Wert eines Coins durch falsche oder irreführende Nachrichten künstlich in die Höhe getrieben. Davon profitieren vor allem jene, die viele Coins besitzen. Erreicht der Preis einen gewissen Wert, tauschen die Betrüger*innen - oft sind es die Entwickler*innen der Kryptowährung selbst - ihre Coins in richtiges Geld um. Der Preis der Kryptowährung sinkt schlagartig und vor allem kleine Anleger*innen werden um ihre Investition gebracht.